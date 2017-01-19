助鄉民獲更好醫療 砂凝建更多醫院診所

（本报古晋18日讯）首长拿督阿玛阿邦佐哈里指出，在文明的发展下，人类面对越来越多新的和复杂的疾病，这些情况需要训练有素的专科医生及专门的药物来应对，同时也需要更多的医院、诊所和药剂行作为支援。

“在砂拉越方面，砂州政府想要建设更多医院和诊所，特别是在乡区。我所领导的政府将把人民的生活品质放在第十一大马计划下的最优先事项。”

他说，本身想看到人民，包括居住在内陆者有更多的机会获得医生、护士的帮助，享有有品质的药物及医疗服务，包括氧气和医疗气体等医药设备。

阿邦佐哈里也表示，医药领域是个高度专业的领域。过去，乡区的甘榜内只有认识基本药物和简单疾病的医药助理。但随着国家日益进步，人口增加，人们受教育程度更高、更具知识，渐渐变得有更高的期待，追求品质好、有效率、可负担及容易获得的货物。

“人们要求可以满足他们个人或家人的货物或产品，这产生了新兴经济，即‘期待经济’。宏观来看，人民是顾客，在商业里，人民是市场，他们对于想要的东西有着某种权利和控制力。在这种情况下，服务业将变得更加重要和必要，因此服务业必须理解顾客群的所有需求和要求。”

阿邦佐哈里今日在LINDE EOX CONOXIA LIV移动式医疗气体装备研讨会开幕仪式上发表谈话。由于阿邦佐哈里不克出席，故其讲词由砂工业与企业发展、贸易及投资部助理部长（企业发展）拿督纳罗登代读。

他提醒医药领域的承包商和潜能承包商必须对医院所需要的药物和设备有起码的认知，并能找到这些物品的来源和掌握价格详情。他更强调了承包商所提供材料和服务的品质之重要性，因为如今许多假药流通于全球各地。

“要成为成功的承包商，不仅需要拥有与所从事行业相关的知识和技术，还得有诚实、可信赖、努力的态度和效率，否则将被淘汰，并被竞争者抛在后头。”

阿邦佐哈里称，雪州、马六甲和柔佛州皆拥有专科医院，而多数到专科医院求诊的患者是外籍人士，吸引外籍人士到本地就医的原因无他，正正是因为我国拥有提供良好医药服务的能力。

“邻国新加坡便是个活生生的例子，该国的医药服务成为了国家的其中一个经济动脉。”

他阐明，砂拉越不欲落后于人，所以数个专科医院正获得建设，这不仅是为了改善人民的生活品质，还是为了把砂拉越打造成为医药旅游的目的地。

“我希望看到更多来自公共和私人领域的合作，除了联办研讨会，我还希望公共和私人领域携手提供更现代化的医药和保健服务。”

较早前，阿邦佐哈里形容今早的研讨会非常重要，因为它不仅能增加参与者的知识、提高技能、交流经验，还能帮助参与者了解医药领域新发展、新科技或新市场。