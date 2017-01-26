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加州暴雨成灾 50縣市進入緊急狀態

发布于 January 26, 2017


（美国加州25日综合电）美国加州近期遭遇连续多场暴风雨天气来袭，狂风暴雨加上冰雹天气，导致多处地区出现淹水以及泥石流等严重灾情。加州州长布朗(Jerry Brown)昨晚宣布，加州50个县市进入紧急状态。
过去两个星期以来，加州各地普降暴雨，造成不同程度的灾情，包括房屋和道路淹水、车辆受困、路树倒塌、泥石流以及公路受损等，灾情还酿成人员伤亡。在这段期间因为暴雨天气导致至少4人死亡、3人失踪以及大批民众需要救援人员在洪水中搜救，险象环生。
加州州长宣布进入紧急状态的50个县市，包括南加州洛杉矶、圣伯纳迪诺、圣塔芭芭拉以及圣地牙哥等地，还有北加州的州府沙加缅度、旧金山、阿拉米达县、马林县与纳帕县等等，受影响区域涵盖了加州北、中、南地区。
布朗州长的这项紧急状态令，主要有两项紧急告示，对于近期受严重风暴灾情影响的县市，确保有拨款可以提供灾区因应暴雨带来的损坏并且重建当地社区。
公告并指示加州交通处正式要求立即向美国联邦公路管理局（Federal Highway Administration）申请紧急救济援助计划，同时命令紧急服务局提供援助。

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