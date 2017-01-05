加入巴都林當州選區 古晉國席選民增至逾8萬

（本报古晋4日讯）古晋国会选区在重新划分后，将会加入巴都林当州选区，而选民也爆增至8万1千992名。

根据最新的选民名册显示，古晋国会选区已经由浮罗岸、朋岭和巴都林当3个州选区组成，其中浮罗岸有2万2千873选民、朋岭有3万881选民及巴都林当有2万8千238选民。

在未重新划分之前，古晋国会选区只有浮罗岸和朋岭2个州选区，换言之在加入巴都林当后，古晋国会选区的选民将会增加逾2万8千名。

被划分至古晋国会选区的巴都林当州选区原属实旦宾国会选区，在选区重新划分后，实旦宾国会选区仍有哥打圣淘沙（2万5千210名）、巴都吉当（1万6千856名）和石角（1万6千45名）3个州选区，选民5万8千111名。

目前，古晋国会议员和实旦宾国会议员分别是砂民主行动党的张健仁和陈国彬，2人在2013年全国大选时都是以逾万张多数票力压砂人联党的候选人。

惟，如果根据去年（2016年）砂州选的成绩，重新划分的古晋国会选区依然是砂民主行动党的白区，实旦宾则会变成灰区。

据了解，砂拉越是目前全马唯一一个有重新划分的选民名册，并已经于去年州选时就使用，至于西马和沙巴的选区重新划分仍有待国会通过，而下一次国会召开时间是于今年3月份。