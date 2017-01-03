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劉鳳英移交60包奶粉 希望之家獲熱心捐品

发布于 January 3, 2017
善心人士代表刘凤英（右）移交奶粉给阮冠玮（左），作为捐赠给贫困人士通途。
善心人士代表刘凤英（右）移交奶粉给阮冠玮（左），作为捐赠给贫困人士通途。


（古晋2日讯）尽管今日仍是公共假期，古晋希望之家仍获得一批热心人士捐赠援助品到该会，作为分发给需要帮助贫困人士的用途。
该批热心人士的代表刘凤英，今日移交了总值逾1千200令吉的60包奶粉予古晋希望之家创办人阮冠玮。
据悉，上述热心人士是通过报章上新闻，了解到该会尚缺奶粉供应，特此购买并送到希望之家。
此外，阮冠玮通过文告指出，该会目前仍然尚缺Ensure牌子奶粉，以及Enercal牌子奶粉、XXL号儿童纸尿片，这些物品是捐赠给的残障人士用途。
他也不忘感谢各界善心人士对于该会及支持。
古晋希望之家是一家非政府组织，主要提供白米、食油、白糖、盐、美禄饮品、饼干及面等，给社会需要协助的家庭与人士，同时特别提供尿片与奶粉给特殊儿童或乐龄人士，目前获得援助的家庭多达160户。
有意捐献食品及日常用品的民众,可从星期一至星期五早上9时至12时及下午2时至5时，或星期六早上9时至12时。联络：013-567 2775，或082-683 378。捐款的民众可向工作人员索取单据。民众也可直接汇款帮助该会，户口为：Persatuan Kebajikan Harapan Kuching，银行与账号：MAYBank（5112-8900-1160）。

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