劉為強：推廣歌唱 點綴社會色彩繽紛

（本报古晋2日讯）古晋丽星文娱协会永久名誉会长拿督斯里刘为强太平局绅表示，文娱活动，尤其是歌唱的推广，将能把社会点缀得色彩缤纷，丰富社会的色彩，更丰富人们的生活，这对社会的健康发展和建设是重要的。

他说，这方面的工作，民间团体应主动负起的重大使命，而丽星文娱协会在这方面的表现是值得表扬的。

他深信，该会将能在这方面扮演举足轻重的角色，甚至带动其他民间团体，也为社会文娱活动的推广，献上一份力量。

拿督斯里刘为强太平局绅是于日前出席丽星文娱协会庆祝成立6周年举办婆罗洲杯男女宿将混合歌唱赛大决赛联欢晚会上致词时，如是表示。

他续说，明天将迎来阳历新年，再过不久就是迎来农历新年的时刻，籍此着新春气息正越来越浓的时刻，他祝贺大家新春快乐，年年健康如意。

“丽星文娱协会的成员都是我的老朋友，今晚实际上也是我们老友欢乐相聚的时刻，人生难得几回相聚，朋友相聚确是令人欣喜万分！而婆罗州杯歌赛的举行，更是使我们的相聚添上了浓浓的文娱色彩，使庆典更具意义。”

他也说，婆罗州杯宿奖男女歌唱赛的举行，也能加强婆罗州三邦人民的交往，从而加强三邦在文化上的交流，建立更友好的关系。