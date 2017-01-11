劉強燕：避免受騙 買保險須弄清楚權益

（诗巫10日讯）行动党南兰区国会议员刘强燕指出，为了避免出现纷争或是类似受骗的状况出现，购买保险保单的人士应该要向有关保险公司了解实际的情形，确保自己的保单内容真的拥有代理所转述般的各种权益。

针对面子书近日传得沸沸扬场的“12年投资保单”疑受骗事件，她于今午曾亲自到一间保险公司查询详情，以了解有关保单的来龙去脉及真相。

根据保险公司的说辞，有关保单并不是只缴付12年的保费就行了，而是要持续的付还下去。倘若保客没有继续缴付保费，保险公司将会扣出他的分红，以作为保费用途。

“我本身也有相同的经历，在12年前刚出来做生意的时候，有一名代理游说我购买投资保单，并且声明只要缴付12年的保费就行了，过后不必再付还任何的保费，同时还有分红。有关代理的说辞与面子书网友所遭遇的情况完全相似。”

“对方也告诉我，这个保单是斗命长，你比较长命就拿比较多钱。当时我才刚踏入社会工作，非常年轻，对保单的所知很有限。同时，对方也是我熟知的人士，因此，就不疑有他，向对方买了有关保单。”

“这或许是代理的疏忽，没有将保险内容一五一十的向客户讲解清楚，又或者是一些代理不尽责任，而导致客户产生了受骗的感觉。”

刘强燕强调并不会因为有关事件的发生，而“一竹竿打翻一船人”，认为全部代理都有问题，毕竟每一个行业都有好坏两方面。

“我也遇到很尽责的保险代理，他们都非常认真的确保客户的权益，而不会为了做生意有所隐瞒。”

她提醒保险客户多花一些时间，向有关保险公司查询详情，而不要等到12年、14年或更久之后，才来发掘真相，届时往往已经太迟了。

她重申，倘若客户不查询清楚保单的内容，直等到问题出现后才来追问代理，或追究责任，往往无济于事。同时，保险公司也不会负起有关责任，因为保单内容并没有清楚的标示只须缴付12年的保费，问题是出在代理的身上。

刘强燕国会议员认为，民众购买保险是希望有多一份的保障，为了避免陷入不必要的纷纷扰扰之中，进而导致本身的权益受到损害，客户应该主动的向保险公司查询详情。