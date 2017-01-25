劉利民： 揮春提升文藝水平 華族遺產代代傳承

黄乃裳中学董事长天猛公拿督刘利民。

（本报诗巫24日讯）黄乃裳中学董事长天猛公拿督刘利民表示，挥春是华族的传统文化之一，希望通过这样的活动，可以让同学们在书法技艺上进行切磋与交流，提升文化艺术水平，使华族博大精深的文化遗产得到发扬与推广，一代一代传承下去。

主宾天猛公拿督刘利民于今早在黄中迎岁挥春比赛的活动上致辞时这么表示。

刘利民表示，“雄鸡喜报春光好、健笔勤书正气多” 丁酉年春的脚步声近在眼前，祝各位金鸡报喜、大“鸡”大利；鸡年好运、人生更“鸡”极；生活丰富、天天有生“鸡”。

他称，挥春所涵盖的艺术内涵与价值是非常独特的。春联所写的内容，蕴含吉祥的祝福，激励人心的祈愿，更有丰富的华族文学、传统与人文精神，这一切都体现了华族同胞互相分享及祝福的美德。

他说，红彤彤的春联，巧妙地结合了文学、美术与文化艺术的特色，让人感受到浓浓的喜庆节日气息。

他表示，马来西亚是个多元种族、多元文化的国家。国家宪法保障各种族人民的宗教自由和发展各自文化的权利，这是值得珍惜与维护的。既然我们拥有发展文化的自由与空间，自然要积极的推动及发展华族珍贵的文化资产。

他说道，透过参加今天的挥春比赛，参与者都获得展现才华的机会，也让大家有机会共聚一堂，互相交流、切磋、学习，的确是项意义重大的文化活动。

他希望这项挥春比赛可以持续举办下去，而且越办越好。

他称，既是比赛，自有胜负之分，希望参赛者们不要只注重结果， 应该享受参与过程中的乐趣。获奖的参赛者，希望能够继续努力， 不断自我提升。至于没获奖的参赛者，也希望大家不要灰心，再接再励的持续在书法练习中，认识汉字的结构、笔顺及文化与审美蕴涵。

刘利民也感谢参赛同学们的热烈响应参加比赛。

他说，这是很好的现象，也是令人鼓舞的现象，相信只要大家努力推广，中华文化将会继续发扬光大。

他说，一元复始，万象更新，新的一年会是充满挑战的一年，也将会充满机会的一年。在面对新挑战时，希望大家保持积极乐观向上及不服输的精神，相信新的一年也将会充满生机和活力。