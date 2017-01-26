劉利民：習俗變本土化 各族共慶農曆新年

董事长天猛公拿督刘利民与董事校友及校长一起捞生。

（本报诗巫25日讯）诗巫敦化中学董事长天猛公拿督刘利民表示，马来西亚是一个多元文化的国家，许多传统的习俗因为多元文化及多元种族而逐渐变得本土化及创新，而华人农历新年已经不只是属于华人的节庆了。

拿督刘利民是在诗巫敦化中学今早7时正，首次举办的2017新春团拜联欢活动上致词时这么表示。

刘利民表示，因为今年是金鸡年，所以他祝老师及学生们“大吉（鸡）大利”、“吉（鸡）祥富贵”及“新年新机（鸡）”。

他称，敦化中学在还未接受改制之前，原是一所华文学校。今天是该校第一次举办校内华人新年的庆祝活动。他希望可以藉着这个活动来教育华裔学子，不要忘记自己是华夏子孙，要传承及宣扬中华文化。

他表示，在马来西亚这个多元文化的国家里，华人农历新年已经不只是属于华人的节庆了。许多传统的新年习俗因着多元文化及多元种族而逐渐变得本土化及创新。这些大马华人独创的农历新年文化，更普遍的被各个民族，各种文化及宗教背景的人士所接受。

他说，在大马农历新年期间，大家不分种族、文化、宗教的相互亲善往来、关怀与交流。

他也希望可以通过在学校内推广类似的新年联欢活动，促进多元种族学生及教职员之间的和谐。从而产生社会的凝聚力，促进多元种族、国家的团结。

最后刘利民表示，一元复始，万象更新，告别硕果累累的丙申猴年，即将迎来充满希望的丁酉鸡年。新年迎来新气象，新的一年对敦化中学来说，既是充满希望的一年，也是极具挑战的一年。他希望全校上下团结一致，励精图治，在各自的岗位上为推动敦化中学又好又快的发展，做出新的积极贡献。