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劉利民：世界局勢轉變 獨中處於發展良機

发布于 January 6, 2017
醒狮也热闹欢迎初一新生。
醒狮也热闹欢迎初一新生。


（本报诗巫5日讯）黄乃裳中学董事长天猛公拿督刘利民表示，新学年开始，全国独中新生人数大概达到1万5千302位。诗巫5所独中共招收到421位初一新生，而今年黄乃裳中学的初一新生有139位。学校人数的增加，表示着一个可喜的现象。
黄乃裳中学于今天上午8时正，于该校室内体育馆举行“2017年黄中迎新会暨开学礼”，主宾为该校董事长天猛公拿督刘利民。
也是全国董联会主席的刘利民表示，黄乃裳中学今天在开学礼暨迎新会上，除了迎接新的学年，同时也迎接初一新生及新进教职员。他期待在新的一年里，再次与大家共同努力，迎接新挑战。
他说，独中良好的办校方针及校风，高素质教学，学校硬体设备及统考文凭对学生日后升学的价值，促使独中的学生总人数近年来不断增长。同样的，黄乃裳中学能够有这样的成长，获得家长及各界社会人士的肯定与认同，这是董事部与校方乐于看到的，也激励大家要继续努力，挑战200位新生及1千位学生的目标。
他说，无可否认，整个世界局势已经改变，变得较有利于独中的发展。但是，他更相信这是黄中全体董事会，教职员与校友会努力工作所换来的成果。黄中在过去50年来，尽管面对了各种各样的挑战，但是身为黄中一份子，还是尽最大努力去做出最大的改善。
他称，独中目前正处在一个很好的发展时机，因为独中生在马来西亚这个多元民族文化的国度中成长，对于多元文化的包容与接纳，受到其他国家人民的敬仰，尤其中国、新加坡、以及台湾、香港等地区的大学院校，非常珍惜马来西亚独中生所具有的教育特质。
他说道，独中的学生们在华校特有的文化熏陶之下，加上能够包容多元文化的胸襟，这是独中其中一项最为珍贵的教育品质。因此处在二十一世纪的今天，独中生拥有比国内其他源流学校的学生更具有优势的条件与竞争力，将来在国际舞台上大展拳脚。
他说，2017年是黄中散放光辉的一年，因为我们已经在紧锣密鼓地准备欢庆五十周年活动。希望能在这座校园内创造更多的精彩，让同学们在迎接和欢庆五十周年校庆过程中，留下美好的回忆。也希望通过这个过程，树立黄中良好的教育精神与校风，让50岁的黄中以新的姿态重新出发。
他说，同学们能够进入黄中就读，也是一个难得的机会，希望同学们好好珍惜，努力求好表现。新学年已开始，各位同学都升了一个年级。对于初一新生来说，今天的仪式，表示同学们在告别小学时代之后，又迎来学习历程的另一个新起点。他希望新生们早日适应新的学习生活，顺利完成从小学到初中的过渡期。他也希望同学们努力，踏实地学习，为学习打下良好的基础。对于其他同学来说，新学年到来，表示同学们又迈向一个新的学习旅程。
他说，无论同学们要如何面对未来6年或更短的日子，希望同学们要谨记一句话，好的开始就是成功的一半。所以，在新学期的开始，就要立定明确的学习目标。那么另一半的成功在哪里呢？就在于同学们如何建立正确的学习态度，努力向上，自强不息，以达成升中学的学习目标，不辜负老师与家人对你们的期待。
他赞扬道，从去年的统考成绩中，看到初中部及高中部的整体成绩非常理想，希望同学们百尺竿头，更进一步。他希望在校方加强行政阵容以及深化教学管理的过程中，进一步把老师们的教学水平提高，促使同学们的学习能够更上一层楼。
他最后说道，新的一年，新的展望，今年开始，该校将继续加强黄中的行政阵容，要展现新的风貌，尤其董事会正在加紧步伐，要在今年内继续落实黄中的多项发展计划，更加坚定要向前迈进的决心。新的一年，期待大家能再次一起努力与奋斗，一起成长与进步。

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