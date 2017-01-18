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劉保祥：加強宣傳工作 消拯局展開綠色行動

发布于 January 18, 2017


（本报美里17日讯）为进一步加强生态环境保护宣传教育工作，增强全社会环境意识，牢固树立绿色发展理念，消拯局更广泛开展绿色生活行动，鼓励垃圾分类和生活用品的回收再利用。
消防与拯救局罗冰分局在消防与拯救局第六区局长刘保祥的带领下，及全体团队按照上级安排与配合下，在过去一年里，扎扎实实，兢兢业业工作，无论是精神文明还是各项业务工作，均取得了良好的成绩。
过去以来，消拯局大队除了处理群众投诉维护群众利益外，更积极主办与参加一系列市、区组织的文体活动，如慈善路跑、长跑比赛、市局大型文艺会演、与各单位配合展开消防演习，为传授防火、灭火、逃生自救技能，更组织各项消防宣传活动等。通过开展各项活动，提高消拯大队的凝聚力，善用专业知识和经验，发挥团队精神，用心的提升他们的服务，培养大家互助协作精神。
消拯局一直秉承“救灾扶危，为民解困”的宗旨，致力在灭火、救援、救护和消防安全等方面为市民提供高效率及优质的服务。
在实践实施公共领域有利于生态系统（EKSA）方面，包括提升机构形象，扩大政府机构运作情况，创造一个有利的环境、提升革新与创意活动需求、鼓励通过绿色文化、实践迈向绿化环境的活动及确保符合不同审核机构的元素需求。消防与拯救局罗冰分局提供的服务所付出的努力获得广泛认同，获颁全砂首间获得首相署行政现代化及管理策划单位颁发公共领域有利于生态系统证书。

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