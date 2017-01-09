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劉久生促傳承特色 將鄉音引以為傲

发布于 January 9, 2017
砂拉越福州社团联合总会赠送锦旗予诗巫福州公会青年团与妇女组。
砂拉越福州社团联合总会赠送锦旗予诗巫福州公会青年团与妇女组。


（本报诗巫8日讯）诗巫福州公会主席甲必丹刘久生表示，作为砂州福州青年与妇女的先锋部队，你们肩负着重大的使命与责任。除了传承福州文化，更要在团结同乡及凝聚全砂各地福州同乡方面扮演极其重要的角色。
甲必丹刘久生的讲辞是由该会署理主席甲必丹刘贤远，在砂榕联青暨妇女组会议上代读。
刘久生表示，福州人从祖地落埠砂州已超过一个世纪的时间，但同乡们至今仍保留及传承着浓浓的福州文化，而乡音依然是我们引以为傲的特色，希望各位福州青年同乡们，继续把这个特有的文化永远传承下去。
他表示，时代在迈进，社会在变迁，资讯工艺的发达，改变了人与人之间的沟通模式，以往书信往来的联系方式，如今已不复存在。
现代的信息往来仅在弹指之间，即便是相隔千里，亦能面对面交谈，这就是科技时代所带来的便利。
他说，未来仍将充斥着无数的挑战，同样地也留给我们无限的可能，希望同乡们都能与时俱进，将福州乡会发展成为一个强大的联络网，不仅要把同乡会做强、做大，更要让“福州”成为人人景仰的群体，成为全体同乡的骄傲。
刘久生表示，青年团是母会未来的接班人，除了要努力扮演好辅翼的角色，更要做到下情上达，将青年人的想法、计划及展望向上级汇报，以寻求支持与认可，让同乡会上下一条心，以一致的步调面向前方，走向未来。

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