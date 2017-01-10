劉久健：再窮也不窮教育 新春舞獅籌款目標100萬

（本报美里9日讯）廉律中学董事长拿督斯里刘久健称，廉中今年舞狮筹款目标是100万令吉。

他表示，虽然今年市场疲弱，但希望广大民众以再穷也不能穷教育的精神，继续支持美里华社资产之一的五星级廉中打气，让廉中继续举步向前，培育更多国家栋梁之才。

拿督斯里刘久健在廉中三合一庆典即2017新学年开学礼、舞狮点睛仪式，以及挥春比赛上致词时，如此说道。

他说，去年，廉中全体董教生团结协作再次取得辉煌成就，无论在课外活动还是学术上都有杰出的表现。在2016年12月公布的三项考试，国中评估测试（PT3）、独中统考（UEC）与廉中独有的国际考试（JSME），考生表现不俗，再次证明廉中“3合1”课程的办学方针正确，读一套书考三种文凭走对了方向。

刘久健继说，廉中除了提供与时并进的课程，也在硬体设施方面下功夫，廉中与附属学院（廉律理工学院，RIT）耗资1千500万令吉的新教学大楼（命名为丹斯里拿督刘贤威教学大楼及拿督斯里刘久健慈善教育基金大楼）已开始动工。兴建此大楼，旨在为美里学子提供最完善与最现代化高素质教育的中学与学院，希望大众人士多多支持。

他由衷感慨说，维持一所学校的正常运作非常困难，尤其是没有获得政府制度化拨款的独中，被迫自立更生寻求发展，从师资到软硬体设施，都必须仰赖董事秉持热忱去筹措，助学校顺利运作，培育学子成人成才。

“每年新春佳节，廉中出动狮队，师生无惧日晒雨淋四处奔波，筹募办学经费，非常欣慰的是，多年来，民众不吝资助廉中，不求回报地献出一份力，这是砂州华社的优良传统，希望能就此延续下去。如果没有华社精神上与金钱上的支持，廉中不可能如此蓬勃发展。

在此，我非常感谢廉中的董事、廉中家长、商翁及各阶层热心人士长期以来的支持，也希望大家踊跃响应来临农历新年廉中青狮、瑞狮的预约。”

刘久健指出，廉中对于今天的成就并不感到自满，而会继续开拓进取，再展宏图，在新的学年，继续秉持“宣扬华教，迈向国际”的教育方针再创下新的辉煌，让廉律中学无愧于家长和社会的支持与信赖。

与此同时，他也代表董事部欢迎新生们加入廉中大家庭，并期待看到学生们日后的成就。