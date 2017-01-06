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創歷史紀錄 北京霧霾橙色預警再延長

发布于 January 6, 2017
为了防雾霾与尘霾，河北打造世界最大防尘网，工程正在进行中。
为了防雾霾与尘霾，河北打造世界最大防尘网，工程正在进行中。


（中国北京5日讯）持续多日的雾霾天气继续肆虐中国北方。尽管首都北京的大雾有所消散，部分高速公路也因此恢复通行，但是气象部门连续第二次延长、代表空气重度污染的雾霾橙色预警。这也是有史以来的最长纪录，总时长超过200个小时。

和前两天相比，北京街头的能见度明显有所好转。但是空气素质却没有改善，依然处于重度污染水平。当局表示，预计雾霾情况将持续到这个星期六，因此宣布第二次延长雾霾橙色预警。

而在其他受雾霾影响的北方地区，依然维持红色预警。在山东省东营市，浓雾弥漫使得路上能见度极低，因此发生严重的汽车连环相撞事故。

一名目击者说：“东边一个车，两个车撞了以后，后面车刹不住了，看到出事以后，再过来就刹不住了。”

这名司机则表示：“我知道那个桥很滑，我走得挺慢，我从那边看到这里有车祸了，所以之后停下来，停下来以后，我感觉到后面撞上来了。”

据了解，这起事故造成至少20辆汽车受损，所幸没有造成任何伤亡。

气象部门表示，北方地区这个星期天可能迎来降雨，有望缓解已经持续一个多星期的雾霾天气。

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