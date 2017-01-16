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副揆：大量投資打擊罪案 中國享應對恐怖主義經驗

发布于 January 16, 2017


（昆明15日马新社讯）副首相拿督斯里阿末扎希说，中国成功在过去数十年降低罪案率，是因为该国大部分投资聚焦在开发先进设备以加强安全监控。

他指出，这拥有13亿人口的国家在安全监控及公共秩序取得重大成功，可成为大马的典范。

他说，中国也有意派官员与大马分享恐怖主义课题，特别是在改造方面，因为中国和大马一样面对恐怖主义问题，尤其是在云南省北部。

“在改造方面，大马可分享对囚犯进行去激进化的经验，中国可从中学习。”

阿末扎希也是内政部长。他在中国官访的最后一天，于一家酒店召开记者会时这么说。

阿末扎希说，虽然中国拥有本身的程序以改造涉及恐怖活动的囚犯，但大马的方式较为全面，因为有关方式涉及各个层面，包括心理方面，这涉及辅导员及宗教司的服务。

他指出，中国成功降低国内罪案率，因为该国愿意在研发方面住入大量投资，并开发备有先进设备的强大系统，监督高罪案率地区。

他说，政府与私人界合作在许多地方安装高清电眼及追踪电眼，政府也增加大量人手，执法官员获得充足训练及拥有高度纪律。

另外，阿末扎希说，中国也面对毒品滥用问题，51%狱中囚犯涉及与毒品有关的罪案。

他指出，根据本身的观察，降低罪案率须考量5大主要层面，即警务、执法官员的决心、严厉法律及条规、执法人员人数，以及增加设备。

询及是否会在下一个预算案要求额外拨款，以加强设备及增加执法人员，阿末扎希说，这是“几乎肯定”的事，惟在做最终决定之前须深入讨论此事。他指出，我国政府鼓励商家安装电眼，惟大部分电眼还是采用类比系统（sistem analog），没连接至警局，也并非追踪罪犯的类型。

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