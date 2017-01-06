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副揆冀州政府敞開胸懷合作 丹州水災需長期方案

发布于 January 6, 2017
副首相拿督斯里阿末扎希前往巴西马灾区巡视，并移交食物给斯理兰道班让国小二校疏散中心的灾民。
副首相拿督斯里阿末扎希前往巴西马灾区巡视，并移交食物给斯理兰道班让国小二校疏散中心的灾民。


（巴西马5日讯）副首相拿督斯里阿末扎希说，吉兰丹州政府和联邦政府须全面合作，寻找长期方案解决州内每年发生的水灾问题。

他希望丹州大臣拿督阿末耶谷领导的州政府敞开胸怀及抱着开明思想解决问题，从而减轻民怨。

“最佳方案就是保护森林、河流及山脉。有鉴于此，我们希望联邦及州政府合作全面解决水灾问题。”

他今日巡视设在斯里兰斗班让2国小的水灾疏散中心，致词时这么说。

来自653户家庭的1441名灾民被安置在该疏散中心。

在场者包括国际贸易及工业部长拿督斯里慕斯达法、首相署部长拿督斯里沙希淡、教育部长拿督斯里马兹尔、乡村及区域发展部副部长拿督阿末贾兹兰，以及巫统兰斗班让区部主席拿督阿都拉。

阿末扎希较后对媒体说，他会指示慕斯达法和沙希淡，与阿末耶谷共同研究联邦及州政府在解决水灾问题方面可进行的协调形式。

“不仅是在发生水灾时或水灾后所提供的帮助，同时需寻找长期方案。”

阿末扎希说，州政府可采取的初步措施，包括有规划性地开发森林及减少伐木。

他指出，伐木活动只会侵蚀土地，造成河床变浅，并增加联邦政府推行挖深河床计划的开销。另外，副首相拿督斯里阿末扎希博士今日提醒国阵和巫统的所有机器，在全国大选即将来临之际，针对赢得选民支持的策略做好万全准备。他指出，机器的动员工作是通过投票区中心（PDM）展开，尤其是在国阵败北或只有微弱优势的焦点选区。

他说，国阵和巫统的机器必需确保赢得这些焦点选区选民的心，以取得所需的多数票。

“我认为政治对手已在加倍工作，我有信心如果（国阵和巫统机器的）努力超越我们的政治对手，我们将重新在焦点选区取得胜利。”

他今日会见巫统巴莪等4个区部的领导层后，向记者这么说。

他也提醒巫统机器协助来自成员党的国阵机器，贴近非巫裔目标群体，以确保他们在第14届全国大选靠向国阵。

泰南水位高漲牽連丹州？
扎希駁斥殃及論

（巴西马5日讯）副首相拿督斯里阿末扎希驳斥传言，否认目前发生水灾的泰南殃及吉兰丹州。

“调查发现，他们的地区（泰国）也下豪雨，河流水位也高涨，但我认为，这说法（泰南导致丹州水灾）是不对的。

“我们已与泰国政府，特别是泰南各省省长维持良好合作，我们希望纠正这种说法。”

他今日巡视设在斯里兰斗班让2国小的水灾疏散中心后，对媒体这么说。

较早前，阿末扎希致词时说，他将向首相拿督斯里纳吉申请购买8艘水陆两用船艇，供丹登两州使用。

他也会指示陆军参谋长丹斯里拉惹莫哈末阿芬迪将军，出动军用罗里在灾区协助救灾工作。

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