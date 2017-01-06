制度化撥款審核啟動 料農曆年前派檳各校

（槟城5日讯）槟州华校事务协调委员会于今日展开了首日的制度化拨款审核工作，预料最快可于来临的农历新年前，顺利发放教育拨款给州内提出申请的学校。

槟州政府刚于周二（3日），在每年1200万令吉的制度化拨款下，已发放200万令吉的拨款给州内5所独中，每所独中各获40万令吉。目前，针对今年126所来自各源流学校提出的申请，槟州华校事务协调委员会已启动了审核机制。

槟州华校事务协调委员会副主席黄汉伟受询时说，今年的申请学校数量与去年差不多，该委员会也于今日进行了首日的审核工作。黄汉伟有信心州政府将可在来临的农历新年前，顺利发放教育拨款给州内的各源流学校。他也指出，审核会议将分为3天展开，即本月5、6及10日。

他也说，首天的审核工作大致上都没有什么问题，可说颇为顺利，因此相信拨款将如期发放。他是于周四在接受记者访问时，这么指出。

马来西亚华校家长总会顾问梁全达坦言，相较于槟州政府的高效率，中央政府在处理教育拨款事宜上尽显失职，因为槟州现已开始发放2017年度的拨款，而中央政府就连去年的拨款都还未发出，更甭说今年的5千万华校拨款更令人感觉遥遥无期。

梁全达接受电访时指，教育原属中央政府的权限及管辖，不过槟州政府却以制度化的方式来协助州内的学校申请拨款，这足以显示教育部的失职。

“中央政府的2015年教育拨款至今仍未确定是否已经全数发放；2016年的拨款则迟迟未能发出：哪如果今年再碰上全国大选的话，2017年的拨款真是令人不堪设想。”

相较于槟州政府与中央政府的教育拨款审核方式，梁全达则赞扬槟州政府的审核方式是项具有智慧的做法，因为槟州政府是依据个别学校的状况来进行审核，以发放特定款项。

“至于中央政府的教育拨款则是分为两种方式来发放，即政府资助学校（国民型学校）的拨款，是透过汇款的方式交给学校董事部 ；至于国小及国中的拨款，则是经由教育部特设的学校发展单位处理。”

不过，他认为，中央政府其实应该划一统一方式以开放让全国的学校直接向教育局单位提出申请，并在获批后由政府所委派的承包商前往学校进行相关工程。他认为，如此一来中央政府的教育拨款就不会出现拖延的状况发生。

他也直言，现在全国有向中央政府申请拨款的学校让人感觉好像在“乞讨”一样，迟迟未获拨款。因此，他认为，那些未获拨款的学校董事部也有责任向教育部极力追讨相关拨款。



