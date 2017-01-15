利用病患求助舊聞改名換姓 男子網上募款騙錢

网民随后肉搜出一华裔男子照片，指对方就是专页的负责及户头持有人。

（槟城14日讯）一名华裔男子看准社交网行善风气的盛行及接触层面广阔，利用多年前由《光华》面子书上载的病患求助新闻，改写新闻内容及为病患改名换姓，并发布在自己开设的面子书专页上，以诱骗善心人士将善款捐到他的银行户头内，已有多个网民受骗。

一名网友于周五在网上发布帖文揭露，一个名为“善心，善行，善果”的面子书专页，疑利用《光华日报》在2014年关于病患林芸海（当时41岁，的士司机）瘫痪求助的旧闻向民众募捐，并得到许多善心网友的分享及捐款。此外，网民也发现该专页将林芸海的资料修改成42岁的关先生，要求善心民众将款项捐到一名关姓华裔男子户头内。

该网民也有在专页留言表示质疑，不料却立即遭到管理员删除留言并封锁帐号，使该网民怒而在面子书上分享此事，才意外牵出该专页曾多次利用不同病患的旧闻向善心民众募款。网民也随后肉搜出一名华裔男子的照片，怀疑对方就是该专页的负责人，也是该募款户头的持有人。

此外，网民也揭露，该关姓男子每次都会将病患改姓“关”，或冒充成病患亲属，要求捐款者汇款到他户头内。事件爆发后，该专页遭到多名网友留言，提醒其他民众该专页涉嫌诈骗，不要轻易汇款，而该专页先是毫无回应，后来直接删除这些留言；之后因留言人数太多，索性直接删除有关林芸海的帖文。

但该专页的做法却无法平息网民的怒火，纷纷到该专页留言炮轰，并在面子书上广传此事。该网页一见苗头不对，更直接在周末早上把专页删除，完全没有交待。

也有热心网友指出，该男子曾涉嫌利用一名当时有心脏问题，急需筹款医治的婴儿照片来募款。后来，该婴儿的家属也在得知此事后，第一时间出来澄清，指他们在2015年4月后便已停止募捐，而孩子目前也已康复并健康成长，提醒民众不要受骗。