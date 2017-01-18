利物浦漠視禁令 冒險啟用馬蒂普

(伦敦17日综合电)英国媒体《镜报》消息称，利物浦主力中后卫马蒂普因拒绝参加非洲杯，恐被国际足总禁赛6场，但克洛普似乎漠视禁令，准备在周中足总杯第3轮重赛对阵普里茅斯的比赛中冒险启用此子。

马蒂普在2015年9月后就退出喀麦隆国家队，但国家队主帅却把他放进了非洲杯35人名单中。这位在德国出生的球员从2014年开始就再也没有代表国家队参加比赛，并一再明确表示自己无意参加，但喀麦隆国家足协却威胁他将采取行动。

据悉，在喀麦隆参加非洲杯期间，马蒂普无法代表利物浦出场，而且根据国际足总相关规定，在喀麦隆结束非洲杯之旅后，对他的禁赛还要继续延长5天。也就是说，喀麦隆如果杀进非洲杯决赛，那么这场比赛将在2月5日进行，这也意味着马蒂普在2月10日之前，无法代表利物浦出战任何比赛。

对此，克洛普呼吁国际足总就马蒂普上场的问题上给出明确答复。可结果却令人失望，国际足总拒绝介入，表态称利物浦需要获得喀麦隆国家队的许可，不然就可能面临纪律处罚。

随后利物浦内部召开紧急会议，克洛普和主要股东均参与对话，他们打算冒险启用马蒂普，因为现有证据对利物浦大将更有利。最终决定将在周二做出。但是如果马蒂普参加了足总杯比赛，那么利物浦或将受到罚款，甚至直接被判出局的惩罚。