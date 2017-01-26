出席全球客家盛典 客屬僑領齊聚鵬城

首届全球客家春节团拜座谈会会场。

（本报诗里亚25日讯）汶莱崇正客联总会应邀出席于1月5日至9日在中国深圳龙岗举行的首届全球客家团拜暨春节文艺晚会。

是项晚会获得马来西亚、印尼、新加坡、汶莱、泰国、越南、柬埔寨、美国、英国、澳大利亚、荷兰、南非等五大洲十三个国家及港澳台地区逾百客属社团侨领齐聚鹏城，共襄盛会。

此次活动由广东省人民政府侨务办公室、广东省人民政府台湾事务办公室、中共深圳市委统战部、深圳市文体旅游局、深圳市人民政府侨务办公室、深圳市人民政府台湾事务办公室、深圳市文学艺术界联合会指导，深圳广播电影电视集团、全球客家崇正会联合总会主办，客语客家国际文化产业发展（深圳）有限公司承办。

此次活动为期三天，分三部分，第一部分是以“同根同源 共创辉煌”为主题的首届全球客家春节团拜座谈会；第二部分是以“喜家喜 亲家亲”为主题的首届全球客家暨春节文艺晚会；第三部分是客家小镇乡情之旅和高铁体验之旅。

主办方特意安排了客家小镇乡情之旅，邀请参与活动的侨领客属行走在充满历史文化氛围的甘坑客家小镇。

甘坑客家小镇被誉为深圳的丽江，徜徉在这有着三百五十多年历史的客家古镇，仿佛让人走进古镇画卷，也让客家乡亲们仿佛走进了自己心里熟悉的老家。

为加强与会乡亲们的沟通交流，主办方特别安排了主题为“同根同源，共创辉煌”座谈会。“客家的传承”这个话题成为重要讨论议题，究竟哪些该传承？哪方面该有创新发展？哪些已经迫在眉睫？哪些需要长久的努力？乡贤们各抒己见，为更好地走好客家的未来之路，展开了思想的碰撞。

与会乡贤们最后达成了共识：在经济上，全球客家乡贤多沟通交流，实现资源共用、共赢：文化上，必须树立文化自信，“宁卖祖宗田，不忘祖宗言”，客家话作为客家文化的“活化石”必须传承下去，出了传统的言传身教，还要与时俱进，探索出年轻人喜闻乐见的传授方式。

当晚，一场浓浓客家味道的团拜春节文艺晚会在龙岗文化中心大剧院揭幕，主持环节创新地采用了情景剧演示的方式，讲述了海外华裔细哥和原乡客家细妹结缘成亲的故事，使整台晚会融合贯通，一气呵成。海外及港澳台乡亲在追寻“客家根”、同叙“客家情”、共圆“客家梦”中品味了一场客家视听盛宴，并通过电视摄像机向全球客家乡亲拜早年。

全球客家首届春晚圆满落幕，成果丰硕。16国客联总会政要乡贤，聚欢一堂互恳亲缘，四海客家，同根同源，数代风雨同舟共济。今日乡贤之风光，唯念先辈创业之艰辛，必成青年励志之典范，必然世代传承。全球客家，当同步分享国际风云际会，金融时政，把握时局，共创辉煌，客联盛会，年年继续，一同展望，唯愿如世界总会理事长之心愿：挽救客家文化，精品传后代！创新客家文化，吸引下一代！