首页 新闻 中砂新闻 出任副首長 巫人聯5支部力挺桂賢

出任副首長 巫人聯5支部力挺桂賢

发布于 January 17, 2017


（本报诗巫16日讯）“作为州内华人代表的砂拉越人联党，希望我党主席拿督沈桂贤医生能被委为砂州副首席部长。”
砂拉越人民联合党诗巫今日在甘榜拿督党部联合召开的一项新闻发布会，重申了上述立场。这项新闻发布会由武吉阿瑟支部主席，亦是国阵南兰区主席的钱本统代表，对外发言。
钱本统指出，诗巫5个支部首先对已故首长阿德南的逝世，深感悲伤及哀恸。他也即时要求现场全体出席者起立默哀一分钟，向已故阿德南表达最后的敬意。
钱本统在发言时强调，已故阿德南是一位全民首长，他一直以来致力捍卫州内各族群的权益，不分民族。“在首长阿德南谦虚且坚强的领导下，近3年的任期内已完成许多发展和建设。”
他说，在阿德南的任期内，砂拉越州内各领域发展迅速。
“他热爱砂拉越这个家乡，且忠于砂拉越，一心一意带领砂拉越成为一个更美好的州属。”
“阿德南在任内，宣布将英语列为砂拉越州官方语言。他也认同华文独中的对国家社会发展的贡献，也宣布承认独中统考文凭。”
与此同时，钱本统表示，人民也深感欣慰，已故首长阿德南每年拨出大笔款项，推动砂拉越华文独中教育的发展。
“这位伟大的领袖，今天却离开了我们，但我们将永远怀念他，而他的精神也将永远在活我们的心中。”
与此同时，砂拉越人民联合党诗巫5个支部也恭贺拿督阿玛阿邦佐哈里成为砂拉越州新任首长。
“我们有绝对的信心，以他数十年的政治经验与能力，深信他可以带领砂拉越持续前进，尤其在壮大砂拉越的同时，对于砂拉越不可侵犯的主权课题上持续争取，为了每一个砂拉越人。”
此外，砂拉越人民联合党诗巫5个支部亦期盼，该党主席拿督沈桂贤医生能被委为砂州副首席部长。

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