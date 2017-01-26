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冰毒藏行李暗格企圖入境 兩女毒驢遭識破被捕

发布于 January 26, 2017
韩沙与下属在记者会出示起获的冰毒包装，左是张永兴，右起艾纳丝与拉沙里。
韩沙与下属在记者会出示起获的冰毒包装，左是张永兴，右起艾纳丝与拉沙里。


（吉隆坡25日讯）两名外籍女毒驴，将价值近75万令吉的冰毒，放在大小形状与颜色相若的行李箱，复搭乘同一班机入境我国，企图贩毒，最终被关税局官员识破！这两名年龄51与57岁的印度籍女子，把10.7公斤冰毒分成一半后装进黑色塑料袋，复藏在行李箱暗格里，企图入境我国。官员相信，这批冰毒是在我国黑市出售；这也是关税局官员今年内首次侦破及拘捕毒贩的案件。
吉隆坡国际机场关税局主任拿督韩沙星期三在记者会说，两名女疑犯搭乘同一架客机，于星期一（23日）上午7时45分，从印度真奈到达雪邦吉隆坡国际机场。他说，女疑犯个别携带的行李箱，在机场入境的关卡处接受检查时，被发现有暗格，里头含有白色粉状物。他指出，官员马上拘捕她们，并检验有关粉状物后，证实这两批粉状物，分别是5.35公斤，价值37万4500令吉的冰毒。
他说，这些毒品相信是供应给我国黑市，而她们于2015年便到我国；根据她们的口供，她们是把毒品拿到首都后便回国。
他补充，若非官具有经验，便容易被这批冰毒流入我国黑市。目前，这两宗案件分别在1952年危险毒品法令第39（B）条文下被调查。
他说，关税局侦破的毒品案件逐年减少，显示各执法单位的努力打击下所取得的成果，毒知道大马的执法当局致力打击，而逐渐减少“供应”到我国。出席者包括该局副主任（进出口）拉沙里、高级助理主任张永兴与艾纳丝。

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