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全球生活水準 挪威稱冠英美落後

发布于 January 18, 2017


（本报美里17日综合整理）“世界经济论坛”(WEF)年会发布报告指出，已开发国家和开发中国家追求经济表现时，应着重以生活水准为最佳指标，而非经济的绝对成长。若以包容性成长等三方面表现的综合指标来看，挪威、卢森堡与瑞士都在已开发经济体中名列前茅，英国和美国反而都未挤进前20名。

WEF在16日发布的“WEF包容性成长及发展报告”中指出，在2008年至2013年间，已开发经济体人均国民所得下滑2.4%，凸显“科技演进和全球化伴随而来的不安定和不平等”。报告主张，各国应以“包容性发展”为衡量经济进展的指标，并扩大对就业训练等计画的支出，以减轻所得不均的负担。

WEF说：“大部分国家错失同时提升经济并降低所得不均的契机。”WEF主张，为避免人均国民所得再度下滑，经济决策应以国民寿命、生产力、贫穷线为衡量指标。

WEF共评估109个国家在成长及发展、包容性、代际公平及永续性等三方面、共12个指标的表现，其中有30个是已开发经济体。

在这些已开发经济体中，挪威名列第一，因为该国生活水准在过去五年间提升了10.6%。排名第二、三名的是卢森堡和瑞士，英国只排在第21名，美国也只有第23名，新加坡则因资料不足而未列入排名。WEF也表示，在所有能取得包容性发展指数的国家中，逾半数国家的得分在过去五年来均出现下滑。

WEF指出：“这份报告希望透过公布新政策架构和相对应的政策及表现指标，协助国家和更广大的国际社群实践包容性成长和发展…国家经济表现的最终判断依据是包罗万象及永续发展的生活水平，这个概念包含薪资和退休金等非薪资收入，以及经济机会、安全和生活品质。”

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