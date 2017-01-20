全球房價前四貴 都在亞洲

（本报美里19日讯综合整理）以往若谈到全球房价高昂的地点，总会先想到英国伦敦或美国纽约，但最新调查显示，如今全球房价前四贵的城市均落在亚洲，分别为中国香港、印度孟买、中国北京和上海。

牛津经济学公司（Oxford Economics）检视全球房价／所得比的资料显示，在上述四大城市的每户家庭，得要等上超过30年，才能买得起一间面积90平方公尺（约27.225坪）的公寓。

然而，这四大城市的租金收益却“相当低”，可能意指这些城市房产的价格“被高估”。这些城市租金收益率比2016年的10年期公债殖利率还低，情况和东京、雪梨、纽约和首尔不同。

不过，库吉斯（Louis Kuijs）等经济学家在报告中写到：“我们预期亚洲未来几年的房价涨势将趋于温和，某些城市甚至可能直线下滑”。

此外，若干地区房产供应日益增加、各地祭出打房措施，以及利率变动，均会使房价承受下滑压力。

以长期来看，由于亚洲城市经济日渐繁荣，加上人口结构的因素，意味许多大型亚洲城市的房产需求仍然强劲，特别是开发较低的经济体，房价可望持续获得撑持。不过，未来八年东京和首尔人口可能萎缩，将削减房产需求。

过去十年的低利率已助涨全球房价，美国和其他地区的利率上涨，可能推升房贷利率，从而扭转这个趋势。若美国联准会（Fed）进一步升息，可能吸引资金回流美国，也影响亚洲房价。