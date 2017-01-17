全國教師需提升素質 40歲以下者占65%

凯伊莫哈末（中）及教育局官员与全体参与交流会的教师合照留念。

（双溪大年16日讯）教育部总监丹斯里凯伊莫哈末指出，40岁以下教员占全国教师总人数65%，由于距离退休年龄还有一段时期，因此务必再提升执教素质。

他说，如果以60岁退休年龄计算，这些教员至少还有20年时间，教育部因此将推行多项计划，来达到提升他们在学识、技巧及价值观的素质，让学子们受惠，他是于周一在双溪大年市议会礼堂，出席与瓜拉姆拉暨铅县400多名教师交流集会后受询时这么指出，出席者包括吉打州教育局主任阿如雅及马来西亚教师基金会首席执行员拿督万慕纳尼等。

他表示，到目前为止，依然还有许多教师无法以本科教学，这个问题尤以英文教师占最高比率，约30％。

他指出，吉打州依然有一些学校因缺乏宗教老师，造成学生从去年开始无法上宗教课，宗教科目不如其它学术科目，可以让其它科目教师暂代，而必须由具备资格的宗教教师教导。

提到要如何加强原住民及特殊儿童的学习时，总监表示，由于他们的特殊情况，有些孩子并不能如常人班上课，不过，该部门也不会边缘化这些孩子，并会通过各项活动及爱心教学，来让他们学习。

另一方面，万慕纳尼说，设立教师基金会旨在协助教师的福利，尤其年轻教师，因此他呼吁教师们踊跃申请加入为会员，以享有各项福利。