內閣即將改組 砂華裔改權成焦點

（本报诗巫15日讯）随着拿督阿玛阿邦佐哈里出任砂拉越第六任首长一职后，州内阁即将迎来阵容改组，而当前倍受全国各界瞩目的，不仅是副首长人选，也包括了砂州两大华基政党，即砂人联党与联民党的政治命运！

众所周知的是，从此次州内阁改组的阵容中，人们应该可以清楚看出砂人联党及联民党在政治上的权力分配，以及未来的发展走势。

此乃基于州内阁的改组成果，将可充分显示砂州国阵究竟有意拉拢砂人联党，抑或是联民党的政治势力。同时，这也将大大影响了砂人联党往后在砂州国阵中前进的方向。

在现阶段，悬空的副首长一职除了大热人选拿督阿玛阿旺登雅以外，砂拉越州内华社则普遍倾向于支持砂人联党主席拿督沈桂贤，并广泛期盼砂国阵能重视并采纳华社的诉求，委任一名华人副首长。

翻阅砂拉越州的政治发展史，1970年人联党与砂土著党组织联合政府，成为联盟（国阵前身）的一份子，执政砂州。而自1973国阵成立以来，砂人联党皆展现了忠于国阵的大原则与精神。

首相纳吉也曾表示，人联党是国阵最忠诚的支持者。故此，在2013年全国大选中，即便人联党仅赢得区区1个西连议席，首相也乐于委任人联代表在联邦内阁中担正部长的职位。这也显示了，联邦政府仍视人联党为国阵的一份子。

以此推论，拿督沈桂贤作为人联党魁，不仅受到联邦重视，且人联亦属国阵成员党之一，因此砂人联党在此次的州内阁改组中，理应受到新任首长的关注。

而另一边厢，联民党至今仍无法顺利跨入国阵大门，或亦不利于内阁职位的争取。

而事实上，倘若真正为了砂拉越华人的共同利益，两党应整合政治势力，才能在政治路途上走得更远。

尤其今年甫落幕的砂州选举中，人联与联民两党共夺下多达12个州议席，若据此原理，或许在州选后的州内阁改组中已被委华人副首长，无须如今日般多番争取。

一般认为，人联主席沈桂贤最大弱点在于立场不够强硬，或因政治资历尚浅之故。惟他仍处于壮年时期，在未来带领人联党5年、10年积极为华社争取权益后，相信他仍有能力，让砂拉越人联党在政治路途上再创高峰。

际此时刻，沈桂贤应多聆听来自基层的声音，同时在党的资源上采取均衡分配的制度，如此才有机会靠着基层的力量，巩固党的势力，并与国阵高层平起平坐，协商重要事项。