充作常年活動經費 桂賢移交撥款32社團

拿督沈桂贤（右4）移交拨款给其中一个受惠团体，即一中校友会合唱团。左1及右1分别为人联党青年总团长陈开及宣教秘书符祥威。

(本报古晋22日讯)砂州地方政府部长拿督沈桂贤今午在人联党总部移交部长拨款给32个社团、组织或单位，充作他们常年活动等用途经费。

其中受惠的团体涵盖宗教、华团、教育、非政府组织等。

也是人联党主席的拿督沈桂贤在颁发拨款仪式上致词时强调，每个人或组织都对社会有着不同的贡献及其扮演角色，他希望砂拉越的权益能靠着砂州人民去维护。

他说，别人并不会照顾本州的权益，这是现实，所以砂州人民都要扮演着他们所该扮演的角色。

对于相关拨款，他称旨在帮助有需要的人民，且也部分宗教及各族群。

当然，他也希望各界不要误会以为拨款只是给予华团，实际上也包括了各族群。

其中，他解释他的拨款主要来自石角州选区、州政府及上议员拨款，但他强调石角州选区的拨款只限于用在石角州选区上。

对于上议员的拨款，他说在70多名的上议员中，砂州只有3人代表，所以尽管这些拨款可以用在全国各地，但对他来言他只会将拨款照顾砂州，因为西马他们已经拥有许多上议员，所以并不需要他来照顾。