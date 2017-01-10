僕勿竊取人民權益 納吉：打貪行動旨在提醒

（布城9日讯）首相拿督斯里纳吉表示，反贪委员会的打贪行动，是要提醒公务员别窃取人民的权益。

“这是人民的权益，别窃取人们的权益。我们拨款、办活动及拟定财政预算案都是为了人民，如果有舞弊将令人民失望与失去信心。”

首相周一在首相署常月集会时，如是向出席的公务员发表谈话。

他也表示，今年是“传递年”，所有计划、服务与措施都需以人民福祉为首要关注的焦点。

他提醒各单位在各司其职落实所有计划与工程之际，若当中出现延误或障碍就得互相协调解决问题，如各自为政而推卸就制造了官僚系统。

他也呼吁官员必须调整思维，将今年聚焦在“传递”，而2017年将是成功的一年。

首相拿督斯里纳吉表示，今天的种种迹象让人充满信心与希望，相信马币今年的汇率将更稳定，我国经济有望在2017年恢复。

他指出，原油价格在石油输出国组织会议后已经回升至每桶54美元，去年的原油价格为每桶44美元，或多或少已经回升了一些（价格）。

“此外，棕油价格也令人振奋，现毛棕榈油（CPO）为每吨3千200令吉，之前是2千600令吉，还有橡胶价格恢复了将近3倍，有吉打人说小胶农户现在每天可赚取100令吉的收入。”

他说，目前出现一些征兆及希望，显示我国的经济在经历2016年的全球经济挑战后，在今年有望回扬。

“这些让我们充满信心和保持乐观，如果我们更积极努力工作，就能让今年成为成功的一年。”

也是财政部长的纳吉也提及马币价值引起忧虑的情况，并说明实际上是全球气候。

“其中3大无法控制的导因，包括离岸马币市场的过度投机活动、国际原油价格跌，以及及美国联邦储备局去年12月将联邦基金利率提高25个基点，影响了全球的货币价值。”

他说，在全球149个货币中，有123种货币面对兑换美元贬值的情况，因此，马币也无法幸免，而且并非唯一受到影响的国家。

纳吉说，随着国家银行采取一连串措施后，市场有信心马币会趋稳定，他们相信这些不明朗的形势将在近期内回到正常的水平。

“这些都是予以我们信心的（兆头），如果我们能努力不懈，我们能将2017年化为成功的一年。”