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傳林鄭月娥已請辭 將參選港特首

发布于 January 13, 2017


（香港12日综合电）据报道，香港政务司司长林郑月娥今早已向行政长官（特首）梁振英请辞，为竞选特首作准备。外传她是北京唯一支持的人选。

香港无线电视台在报道中表示，林郑月娥的辞职有待北京批准。

另据星岛日报报道，北京将会以“日计”时间批准林郑月娥的辞职─即很快批准。

报道指出，一旦北京批准请辞，林郑月娥便会宣布参选特首。

星岛日报又引述亲政府的建制党派领袖透露，林郑月娥是北京唯一支持的特首参选人，估计她将会取得“压倒性”提名票数。

据报道，林郑月娥正筹备竞选班底，竞选办公室主任和副主任人选已经选定，包括行政会议成员夏佳理和陈智思等人。

林郑月娥今早出行时，已被大批记者守候采访，但她没有回答上述有关问题。

特首选举将于3月26日举行，现任特首梁振英已宣布放弃连任。到目前为止，已公开宣布参选、且较有份量的人有新民党主席叶刘淑仪和前法官胡国兴。

但外界普遍认为，未来角逐特首热门人选应是林郑月娥或财政司司长曾俊华。

曾俊华月前已宣布辞职，外界猜测他此举是为参选特首作准备。但奇怪的是，北京方面至今尚未批准他请辞，以致曾俊华去向未明。

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