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倫敦地鐵大罷工 交通癱瘓24小時

发布于 January 11, 2017
地铁大罢工，伦敦街头塞爆的输运巴士。
地铁大罢工，伦敦街头塞爆的输运巴士。


（英国伦敦10日综合电）影响超过400万名乘客的伦敦地铁大罢工，虽然9日傍晚如期落幕，但受到影响而极度壅塞的伦敦交通，一直到周一深夜才疏运完毕。发起行动的工会联盟表示，在表达劳工意志后，工会本周内就将重回谈判；但在罢工行动正告一段落的同时，工党借的伦敦市长——萨迪克．汗（Sadiq Khan）——却因为一番反罢工的发言，而意外地成为了劳团的谴责标靶。
为抗议伦敦地铁公司为了自动化售票亭政策所推行的裁员计划，超过3千700名地铁员本周也响应工会的罢工号召，自周日傍晚6点开始至周一傍晚6点为止，发动为期24小时的罢工抗争。

虽然上回伦敦地铁的罢工已是2014年中的事情，但往来伦敦的通勤客大多对地铁的停驶（维修或故障）见怪不怪，社会对于劳工发动抗争也多所包容，因此周一尽管伦敦市区的交通陷入瘫痪，地铁站前也多塞满了等待疏运巴士的人潮，但各地的乘客秩序大致平静，对于罢工造成的不便舆论也少见责难。

罢工过程中，伦敦地铁公司透过网路讯息，宣称伦敦的11条地铁路线中，有8条“开通营运”，60%车次不受罢工影响、69%地铁站正常开通；但在现实中，伦敦市中心Zone 1地段全面瘫痪，平面道路也都被自用车、疏运巴士给塞爆，在尖峰断的通勤时间也被拉长到了3倍以上。

地铁工会不满地表示，伦敦地铁公司在罢工过程中，不断对公众释出营运如常的“误导讯息”，企图诱使乘客往地铁站挤，这一方面置乘客的安全不顾，二方面也有把民众对不便的埋怨，嫁祸给工会罢工的意图。

另一方面，伦敦交通局（TfL）表示，在罢工期间，伦敦公共自行车“Santander Bike”（伦敦版UBike，由桑坦德银行赞助），使用率比平常高出了149%；但在《卫报》的街访报道中，地铁瘫痪所溢出的人潮，却也彰显了伦敦平面交通规划的不全，像是市府自豪的「自行车超级高速公路」就因车潮过量而屡生险况，路上的行人通勤客不守交通规则，肆意闯红灯、不看路的状况，也让伦敦街头比平日更险象环生。

工会在罢工后，本周内就将与伦敦地铁公司重启谈判，并期待资方对于裁员与整并人立的态度有所松绑；但在劳资重回谈判桌的同时，本次罢工受创最重的，却是上任不满一年的伦敦市长：萨迪克·汗。

在去年伦敦市长选举中，工党籍的萨迪克．汗曾宣称若是当选，自己将站在劳工的一侧，并用更体贴的沟通方式来化解劳资争议，“我的任内将不会再有交通罢工”（Zero days of strike）；但就任不到一年，伦敦就重演了地铁大罢工的故事，而萨迪克．汗也站在反罢工的一侧，指责工会的举动“平白牺牲伦敦通勤市民的福祉而毫无健设性”，往来落差的态度，也引发舆论的谴责与嘲讽。

不少劳工质疑，出身于草根移民家庭，萨迪克．汗的爸爸就是伦敦的巴士司机，照理来说应该要更在意基层运输劳工的焦虑，但在关键时刻，萨迪克．汗却选择了对立的立场，反让自己被过去的立场倒打一耙。

伦敦市府表示，萨迪克．汗上任后，曾对伦敦地铁的自动售票亭政策发起政策调查。然而报告指出，自动售票亭政策虽然“明显地造成往来乘客的疑虑与不便”，但自动化政策下的人力调整，并未出现工会所言的安全问题，因此市府与伦敦交通局也无意撤销自动化的更新进程。

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