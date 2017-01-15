信用卡訂機票獲優惠 皇家航空渣打聯手促銷

（本报斯市14日讯）即日起至本月31日，凡利用标准渣打银行订购皇家航空公司机票，以在今年1月20日至9月30日期间，飞往伦敦、墨尔本、新加坡、吉隆坡、雅加达、登巴萨、曼谷和香港者，都可以优惠的价格购得相关机票。

在此促销时段中，若以渣打银行信用卡购买最少2张往返墨尔本或伦敦机票者，可享受200元的折扣。

而以同样方式购买最少2张往返其他上述地点机票的信用卡持有人，则可享受到20元的折扣。

不仅如此，在此促销活动期间，任何使用渣打银行信用卡购买机票者（每100元，可获得一次抽奖机会）将让获得参与幸运抽奖的资格，胜取3万点的飞行旅数等其他丰富的奖品。

汶莱标准渣打银行零售产品和零售部代主任黄俪莉表示，该银行不时将推出不同的促销活动，而本次的促销活动对于希望旅游的客户，肯定是个佳音。

“本次促销活动下，肯定能让银行客户以让他们大感惊喜的价格购得飞往相关地点的机票。银行也相信这个将会是他们策划一趟美好旅程的一部分。”

渣打银行的Visa和万事达卡信用卡在全球获得认可，透过此信用卡所花费的每一分钱都可以兑换积分，并在银行的eKiosks 兑换超过100种以上的奖励券。而信用控下所推动的好生活计划，更让持卡人可在亚洲各国包括新加坡、马来西亚和香港享受到超过3千种物品令人兴奋的折扣和优惠。

欲申请渣打银行信用卡者，请游览www.sc.com/bn或到访附近的渣打银行。