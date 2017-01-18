促進有效新聞傳達 農部15機構晤本地媒體

（本报古晋17日讯）联邦农业与农基工业部属下的15个相关机构的公关部，今午召集砂拉越本地媒体代表展开一项交流会，籍此了解媒体地运作。

上述交流会为时1小时，期间双方轮流发言提出各自的意见，希望籍此促进各机构对媒体的认知，媒体也籍此机会对各机构有更深入的了解。

该交流会是由该部副部长安东尼诺耶的特别助理阿末莎拉尼主持，出席的各机构公关包括来自联邦农业销售局（FAMA）、大马渔业发展局（LKIM）、国家农民组织（NAFAS）、农业银行（AgroBank）和大马农业研究与发展局（MARDI）等机构。

他说，召集媒体出席交流会，主要是让各单位公关了解如何更有效地邀请媒体或将机构的新闻传达给媒体，以便让大众可通过阅读报章而了解各机构的发展动态。

另外，阿末莎拉尼也在会上受询时指出，该部目前已积极策划2017年在砂拉越所要展开的各项活动，并透露2017年将陆续落实的计划包括丹绒巴哥渔业码头的建峻及启用、石隆门西里京一带将提升买卖摊贩的设施等。

他也指出，今年也将积极策划在农业部副部长安东尼诺耶的选区，即马士加丁区举办活动，当然也会在州内各地举办活动。