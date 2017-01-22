侵入海域 走私軍火毒品 海事執法機構充公920船

拿督阿末普兹与拿督阿兹米少等人一同前往码头视察遭充公的船只后合影。

（本报美里21日讯）大马海事执法机构总监拿督阿末普兹表示，该机构迄今已充公逾920艘船只，这些船只是违法、如外来者侵入我国海域、走私军火、毒品等被充公。

根据数据指出，马来西亚民防部队及大马还是执法机构在过去5年里，成功拘捕了约7千600名的非法渔民。他称，如果让非法渔民继续在我国海域上捕鱼，预料在一年内，他们可捕获200至300吨的鱼量，这将造成我国渔民的收入降低。因此，他呼吁倘若市民有海域上违法的资料，可以提供给该执法机构，联合打击违法活动。

阿末普兹今早移交2艘充公船只给马来西亚民防局美里区后，在记者会说，过去5年内，该机构在海域上充公船只或物品，拿去拍卖后，为该机构带入2亿8千万令吉的收入。他指出，民防部队长期需要船只，如水灾时派去援救，为了节省购买新船只的开销，于是建议把充公船只送给民防部队，目前该机构还有13艘充公船只尚未移交给马来西亚民防部队。

他补充，这些船只也有助于发展旅游业，如做为水上运动、钓鱼等活动。民防局总监奥古沙林指，2艘长22米，6.8米宽的充公船，可容纳约10名执法人员，它们也将被命名为APM1及APM2。

另一方面，他说，大马民防部队迄今在执行任务时，成功搜救4千600名在海上遇难的受害者。“大马民防部队目前正在招募更多的年轻人加入部队，目标为5千人，希望能拥有更足够人手来一同执行任务，维护我国海域边界的安全。”

他透露，我国与边界国家的距离有6千200公里，非法外来者的侵入也将会逐渐受到施压，以减少他们在我国海域上做出犯罪的行为。