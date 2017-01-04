依斯邁挑戰敦馬 向反貪會投報開檔調查

（雪邦3日讯）乡村与区域发展部拿督斯里依斯迈沙比利挑战前首相敦马哈迪医生，针对他指政府发出一个马来西亚人民援助金给人民是贪污行为一事，向大马反贪污委员会投报。

他说，与公开发表言论相比，向反贪会投报将能让该委员会开档调查，以逮捕和提控上述援助金的受惠者。

依斯迈沙比利也是巫统最高理事，他今天巡视斯里希淡社会发展局（KEMAS）幼儿园开课日后对记者说，在贪污案中，贿赂和受贿者都犯错，可受到法律制裁。

“我认为政府协助人民并不可视为贪污，因此我挑战马哈迪向反贪会投报，要求他们调查。

“我举例，如果社会发展局幼儿园没有政府援助，父母必须为每名孩子付至少200令吉，而社会福利局也以现金方式发援助金给残障人士、乐龄人士和目标群体…………这些也算贪污吗？”

依斯迈沙比利说，马哈迪的行为不仅是对政府痛心，特别是他认为巫统没有让他的孩子，即吉打前州务大臣拿督斯里慕克里有高职。

针对马哈迪指在首相朝圣特别计划——一马发展公司基金下进行的朝圣并不圣洁，他说，马哈迪无权定论此事。

“我认为马哈迪没有这个权利，不只是马哈迪，宗教司或任何人都不能定论他人的朝圣是否圣洁，因为这是上苍的决定。”