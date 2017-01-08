佛州機場槍擊5死8傷　 被捕槍手疑患精神病

维安人员将乘客留置在空桥附近的地面上及至少一处跑道停机坪等区域。（法新社）

（美国佛罗里达7日讯）美国佛罗里达州劳德代尔堡荷里活国际机场（Fort Lauderdale-Hollywood International Airport）周五发生枪击事件，造成5人死亡和8人受伤，当局称独行枪手被捕，暂时未知枪击动机。

事发于下午1时左右，地点在机场2号客运大楼的行李认领区，它在美国运输安全管理局安检口之外。行李认领区传出多响枪声后，旅客慌忙走避，现场一片混乱。消息指枪手企图为手枪装弹时，被警员开枪制服，警方事后指枪手并无受伤。

事发后，机场服务暂停，很多人逃到停机坪。佛罗里达州参议员纳尔逊说，被捕枪手名叫圣地亚哥（Esteban Santiago），26岁，是美国公民，持有未知真伪的军人识别证和领有枪牌，在认领行李后拿出手枪见人就射。传媒引述其兄弟说，他正接受精神治疗。

美国前总统乔治布殊的白宫新闻秘书弗莱舍（Ari Fleischer）当时正在该机场，他通过twitter发文称，“我正在劳德代尔堡机场。有人开枪。所有人都在跑。”几分钟后他补充说，“警察说有一名枪手和5名受害者。现在人们平静了下来，但警方不让任何人离开机场，至少我待的地方不允许。”

当地电视台播放的视频显示，客运大楼外，一名医护人员正在照顾一名流血的受害者。数百人站在停机坪上，救护车从他们身旁驶过，大批执法人员、其中包括作战小组赶到现场。

事发后不久机场据报又有枪击，但警方调查后证实并无其事。目前此案动机仍有待调查，联邦调查局表示将协助当地执法部门。

州长史葛正前往机场了解事件。候任总统特朗普表示，刚与史葛通电话，正注视当地的恐怖情况。他在twitter说:“思念及为你们所有人祈祷，注意安全。”

美国总统奥巴玛获国土安全顾问汇报事件，对死者家人要经历莫大悲痛感到伤心。劳德代尔堡荷里活国际机场是迈阿密国际机场以外，佛州南部另一个主要机场。据劳德代尔堡机场资料，该机场每日接待旅客超过7.3万人。