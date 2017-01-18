何潤東被爆為經紀人開SPA館 妻吃飛醋

何润东帮洪秀珍开的SPA馆，外观颇见设计感。

何润东惊爆为了女经纪人洪秀玲砸钱开SPA馆，导致她与老婆Peggy两个女人间存有心结，几乎相敬如冰，让何润东里外不是人。

据《镜周刊》报道，何润东因结婚后生活转往家庭，怕经纪人洪秀玲生计没着落，因她想SPA馆，何润东立刻回家跟老爸商量，最后砸下1500万（约211万令吉），帮洪秀玲圆梦。不过SAP馆开幕当天，却不见何润东老婆Peggy前来祝贺，被指两个女人为了何润东而有了心结。

铺好后路 帮经纪人开店

话说去年11月底，何润东的“御水美颜体雕馆”在台北市东区风风光光开幕，他说他投资了1500万元，开了自己的第一间店。不过事实上，当时就有传出想开这个SPA馆的其实并不是何润东本人，而是他的经纪人洪秀玲。

巧的是，去年何润东老婆Peggy接受专访，大聊自己饰品品牌，访问结束离去前还特别向媒体强调：“我一切靠自己，品牌一成立就赚钱，别再说我是靠老公啦！”代表何润东对老婆品牌着力并不多。然而，经纪人洪秀玲用来圆梦的SPA馆，何润东不但出钱也出力，对生命中两个重要女人，有着天壤之别的差别待遇，其中蹊跷耐人寻味。

开幕当天，洪秀玲一脸自信满满的笑意，媒体问何润东老婆Peggy为何没现身？何润东竟回：“太多人参与反而复杂。”颇启人疑窦。至截稿为止，尚无法联络到洪秀玲，何润东另一位经纪人辛志谕则说：“无法代回SPA馆的事。”也否认洪秀玲与何润东的老婆不合。