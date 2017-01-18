首页 娱乐新闻 何潤東被爆為經紀人開SPA館 妻吃飛醋

何潤東被爆為經紀人開SPA館 妻吃飛醋

发布于 January 18, 2017
何润东帮洪秀珍开的SPA馆，外观颇见设计感。
何润东帮洪秀珍开的SPA馆，外观颇见设计感。


何润东惊爆为了女经纪人洪秀玲砸钱开SPA馆，导致她与老婆Peggy两个女人间存有心结，几乎相敬如冰，让何润东里外不是人。
据《镜周刊》报道，何润东因结婚后生活转往家庭，怕经纪人洪秀玲生计没着落，因她想SPA馆，何润东立刻回家跟老爸商量，最后砸下1500万（约211万令吉），帮洪秀玲圆梦。不过SAP馆开幕当天，却不见何润东老婆Peggy前来祝贺，被指两个女人为了何润东而有了心结。

铺好后路　帮经纪人开店
话说去年11月底，何润东的“御水美颜体雕馆”在台北市东区风风光光开幕，他说他投资了1500万元，开了自己的第一间店。不过事实上，当时就有传出想开这个SPA馆的其实并不是何润东本人，而是他的经纪人洪秀玲。
巧的是，去年何润东老婆Peggy接受专访，大聊自己饰品品牌，访问结束离去前还特别向媒体强调：“我一切靠自己，品牌一成立就赚钱，别再说我是靠老公啦！”代表何润东对老婆品牌着力并不多。然而，经纪人洪秀玲用来圆梦的SPA馆，何润东不但出钱也出力，对生命中两个重要女人，有着天壤之别的差别待遇，其中蹊跷耐人寻味。
开幕当天，洪秀玲一脸自信满满的笑意，媒体问何润东老婆Peggy为何没现身？何润东竟回：“太多人参与反而复杂。”颇启人疑窦。至截稿为止，尚无法联络到洪秀玲，何润东另一位经纪人辛志谕则说：“无法代回SPA馆的事。”也否认洪秀玲与何润东的老婆不合。

  • ENT0519

    BIGBANG香港開唱 規矩多多遭投訴

    韩国天团BIGBANG周六一连两日在香港启德邮轮码头举行首个户外演唱会，前晚主办方在网上公布场内守则，当中列明“严禁携带外来食物及饮品”，又提到“进入站立摇滚区后，如需要进出所属区…
    January 18, 2017
    1 second read
  • ENT0419

    張承中想徹底斷訊 “讓SELINA重生”

      Selina去年3月宣布与“阿中”张承中离婚至今9个月，张承中近日受访曾感叹，Selina的丈夫、前夫都不好当，“‘我是谁的谁’这句话盖过一切，只是我不喜欢这个头衔……
    January 18, 2017
    2 second read
  • ENT0319

    欣宜〈女神〉再得兩獎

    郑欣宜和薛凯琪（Fiona）前晚出席在广州举行的《粤语歌曲排行榜颁奖礼》，欣宜夺最佳MV大奖及至尊金曲奖，再凭〈女神〉夺大奖，欣宜说很开心：“这首歌带给我很多且超乎我所期盼，自己觉…
    January 18, 2017
    2 second read
载入更多相关文章
  • ENT0519

    BIGBANG香港開唱 規矩多多遭投訴

    韩国天团BIGBANG周六一连两日在香港启德邮轮码头举行首个户外演唱会，前晚主办方在网上公布场内守则，当中列明“严禁携带外来食物及饮品”，又提到“进入站立摇滚区后，如需要进出所属区…
    January 18, 2017
    1 second read
  • ENT0419

    張承中想徹底斷訊 “讓SELINA重生”

      Selina去年3月宣布与“阿中”张承中离婚至今9个月，张承中近日受访曾感叹，Selina的丈夫、前夫都不好当，“‘我是谁的谁’这句话盖过一切，只是我不喜欢这个头衔……
    January 18, 2017
    2 second read
  • ENT0319

    欣宜〈女神〉再得兩獎

    郑欣宜和薛凯琪（Fiona）前晚出席在广州举行的《粤语歌曲排行榜颁奖礼》，欣宜夺最佳MV大奖及至尊金曲奖，再凭〈女神〉夺大奖，欣宜说很开心：“这首歌带给我很多且超乎我所期盼，自己觉…
    January 18, 2017
    2 second read
Load More In 娱乐新闻
评论功能已关闭