佐科： 對林火嚴厲執法 涉及企業 執照吊銷

（印尼雅加达24日综合电）印尼总统佐科指示更严厉地对付对涉及林火的企业，包括从今年起直接吊销这些公司的营业执照。

佐科周一在总统府召开的全国政府部门预防林火协调会议上说：“我希望2017年不要再有什么警告。如果你要冻结他们，只管冻结。如果你要撤销（营业执照），就撤销。只要我们立场坚定，我们一定能共同克服林火问题。”

印尼当局在2015年撤销了3家公司的营业执照，因为它们涉及在泥炭地烧芭而引发林火。当局也冻结另外16家公司的营运，并对另外115家公司发出警告。

2015年那次特大的林火与所导致的烟霾令印尼蒙受很大的损失，估计医疗开支、航班取消以及树林破坏等的经济成本高达220万亿盾（约732亿令吉）。违反条例的公司主要是违法烧芭开垦的棕油与纸浆公司，受影响地区主要是苏门答腊与加里曼丹。

佐科强调：“我要提醒的是，在林火问题上，绝对不能有所妥协。”

他说，执法者必须立即执行法庭针对林火所做出的判决，采取行动对付违法者。他也指示负责修复遭焚烧泥炭地的政府单位，必须尽快执行这方面的任务。

佐科说，中央政府、全国军警、各省政府与曾受林火地区影响的市政府都必须高度配合，严防今年再度出现林火。

印尼林火造成浓厚的有毒烟霾，不但影响其相关省份的经济活动和民生，也造成新加坡与马来西亚等邻国饱受空气素质恶化之苦。