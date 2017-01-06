住同一大廈 一周見3次 安室不倫戀白熱化

39岁日本流行天后安室奈美惠3年前被爆与56岁音乐制作人西茂弘拍拖，2人日前再被跟拍到一周相约吃饭3次，看似关系匪浅，甚至传出小三疑云。西茂弘否认和安室是交往中的男女朋友，撇清：“我们只是工作伙伴，如果正在交往，就不会选在公开场合见面了。”

安室的年度巡演去年8月开跑，传她3月底结束巡演后将有重大发表，可能宣布暂时停止活动或是发布再婚喜讯。《FRIDAY》周刊报道，日前某晚2人搭乘休旅车到东京涩谷的ATM领钱，之后转往寿司店用餐，1小时后安室才又搭原车回到他们同住不同楼层的大厦休息。

2014年安室与合作22年的Rising经纪公司摊牌，要求解除“奴隶合约”走人，据说就是由西茂弘在背后协助策反，安室不顾他已婚有妻儿，仍入住和他同一栋大厦方便联络。报道指出，安室租下他公司附近的大厦8楼开设个人事务所，公司名称也取名为“stella88”，就连巡演场次也设定为88场，似乎都是受到西茂弘幸运数字“8”的影响，难免引发联想。

该刊求证西茂弘有关和安室再婚的传闻，他郑重否认，强调2人吃饭都聊公事，他太太也都知道，澄清：“我和其他合作艺人都这样互动，安室被传和我交往，会害她结不了婚啊！”