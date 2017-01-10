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任期兩年達成目標 江先柱感謝得到支持

发布于 January 10, 2017


（本报美里9日讯）美里省会宁同乡会会长江先柱感谢全体理事及会员的通力合作及配合下，让他接任会长的两年里所立下的多项目标，都能一一达到。
江先柱昨日上午于该会召开第十六届第二次会员大会暨选举第十七届（2017-2018）理事上致词时，发表上述谈话。
他说，接任会长时就希望能带领理事为公会购买新会所，而这是一个很明确的目标，在2015年7月31日召开会员大会，正式通过上述议程，随后便带领理事全国进行筹款，并成功购买新会所，在2016年7月3日举行新会所落成礼。
“这成就更证明了会宁人的团结，爱护公会，并持有长远的眼光。”
他披露，为强化整个公会结构组织，以符合现有的情况，旧有的制度与章程必须进行修改，为了符合公会更上一层楼，用以一个较完整的结构前进，同样在2015年7月31日通过修改章程。
他续说，修改的章程为扩大整个理事阵容，由之前的15位理事，扩充为21位，并将青年团、妇女组与乐龄组主任为公会当然理事，享用投票权利。
江先柱披露，同时公会增设数个组织，即署理会长，而之前会长之后就是副会长，经过修改后，增加署理会长，以协助栽培公会未来接班人。
“修改章程后，将没有普通会员与永久会员之分，只要加入公会就自动成为永久会员，之前是100令吉为普通会员，200令吉则是永久会员，而今一旦加入该会，一律为永久会员。”
他续说，同时也设立运动与嘉年华组织，因会宁同乡在全砂拥有5个组织，而每2年都会轮流举办嘉年华会，这是他们所引以为傲的，因而设立该组织主要就是进行筹划工作等事宜。
他表示，接任会长后也为提高该会对外的形象做努力，参与华社各项活动，提升公会的形象，并继续朝向该目标前进。
他说，当然有些目标仍然还没有达到，希望新届理事能一一给予完成。今年是该会的选举年，希望能选出强大阵容，以继续带领公会前进。

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