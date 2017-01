任內最後出訪 克里在越南捍衛TPP

美国国务卿克里在胡志明巿南部的科技与教育大学演讲时摄。(法新社)

(越南胡志明市14日综合电)美国国务卿克里在任内最后出访行程中,捍卫准总统特朗普政府已言明将退出的12国贸易协定“跨太平洋伙伴协定”(TPP)。他并敦促各国克制,避免在南海做出挑衅行动。

美联社报道,克里(John Kerry)今天在胡志明巿南部的科技与教育大学(University of Technology and Education)对学生说:“我无法预测(美国)新政府绝对会怎么样去处理贸易,但我绝对可以告诉你们,签署跨太平洋伙伴协定(TPP)的根本理由未曾改变。”

他指出,若无法对海外销售商品,美国将无法成长。

克里承认,特朗普(Donald Trump)下周宣誓就任后,作为总统奥巴玛政府“重返亚洲”(Pivot to Asia)政策主轴的TPP,其前途仍在未定之天。不过他相信美国对区域的承诺不会改变。

他指出:“华府政权移交不会改变或是根本破坏美国对亚太繁荣、稳定、安全所作承诺。”他并说:“我们的友谊不是靠个人或人格特质。”

白宫发言人厄内斯特(Josh Earnest)在华府告诉记者:“不幸的是,国会未采取行动批准奥巴玛政府所谈判签署的协议。另外不幸的是,初期迹象显示各国准备抛下美国往前走。这意谓其他国家将来从某些国家进口产品时,价格会更便宜,这将使美国商业处境更为不利。”

美驻亚洲大使促国会通过TPP

与此同时,美国即将卸任的6名驻亚洲大使促请美国国会,在“窗口关闭之前”通过跨太平洋伙伴关系协定(TPP)。他们指出,不通过TPP将把美国在亚洲地区的领导权拱手让给中国,有损美国员工的利益。

彭博社报道,美国驻华大使博卡斯、驻日大使肯尼迪,以及驻新加坡、韩国、新西兰和亚细安的大使在一封联合署名的信中说,放弃TPP可能会被未来一代视为“美国选择把它在亚洲地区的领导地位让给其他人,接受较小角色”。

该信指出,这样的结果将让那些赞成“亚洲人管亚洲和国家资本主义人士额手称庆”。

6名美国大使说,放弃TPP有损美国作为贸易伙伴和领导者的公信力,对包容性政治、法治和市场经济的支持者,以及美国的国家利益都是灾难性的。

中国正在推行它自己的贸易协定;这6名大使表示,该协定将成为亚洲经济融合的范本,并将造成针对美国的关税提高。

他们认为,其他国家在TPP框架下所做的承诺将为美国带来优势并提高标准。若不核准这项协定,美国在亚洲地区将遭遇新的竞争劣势。

由12国签署的TPP是美国总统奥巴马大力促成以面向未来的自由贸易协定。其他签约国为日本、澳大利亚、文莱、加拿大、智利、马来西亚、墨西哥、新西兰、秘鲁、新加坡和越南。

这项协定历经五年多的谈判后已于去年2月签署。根据协定,占12个签署国总经济产值至少85%的六国核准协定后,TPP就可生效。也就是说,作为世界最大和世界第三大经济体的美国和日本是核准TPP的关键。

到目前为止,核准TPP协定的国家只有日本。

然而,这项高素质自贸协定却因美国候任总统特朗普一次次的言论而被认定已如同胎死腹中。

提倡贸易保护主义的特朗普坚决反对TPP,他认为此协定危害美国的制造业和就业。他在竞选期间曾说,若入主白宫,他上任的第一天就会让美国退出TPP。

澳洲贸易和投资部长乔博昨天接受澳洲广播公司访问时说,尽管特朗普反对通过TPP,现在就说TPP名存实亡仍言之过早。他认为应给予美国一些时间来处理这个问题。

据报道,乔博是在澳洲总理特恩布尔和日本首相安倍晋三会面前发表此番谈话。

特恩布尔今天在悉尼同到访的安倍举行会谈。除了贸易,两人预计将讨论区域安全问题。

乔博表明,如果最终无法落实TPP,澳洲将寻求同个别亚洲国家签署自贸协定。他说:“我们肯定会继续寻找贸易机会,澳洲是一个贸易国家。”