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以奪命火患為借鏡 劉保祥促商家吸取教訓

发布于 January 8, 2017
卧房的四面墙及天花板皆是以三夹板隔离。
卧房的四面墙及天花板皆是以三夹板隔离。


（本报美里7日讯）美里区罗冰消防与拯救局局长刘保祥希望商家在该夺命火灾中，从中吸取教训，以避免悲剧发生。
有关的教训包括：
（一）商家如要改建建筑物或单位，必须呈交蓝图予相关单位查检；
（二）商家不应该置放物品于逃生门；
（三）楼梯间的每扇出口门必须是防火门；
（四）出口门必须容易从内打开；
（五）公用墙必须建设超越天花板，并与屋顶连接，不留缝隙；
（六）各个单位必须设有灭火器；
（七）当局必须确保建筑材料必须是不易燃物；
（八）必须时常检查电线；
（九）商家必须降低火灾负荷，火灾负荷即衡量建筑物室内所容纳可燃物数量多少的一个参数。

疑冷氣機電線短路釀火警
損失總額約60萬
（本报美里7日讯）冷气机电线短路意外疑为火患的肇因，估计损失总额高达60万令吉。
消防及消拯局今早前往现场观察及彻查火势源头，相信是因第一单位3楼处的冷气机电线短路意外，引发了火苗。
由于火势的快速蔓延，商家及租户预计损失了逾60万令吉，但火患仅在第1至第6单位的3楼发生，所幸并无蔓延至各单位的第2楼，成功保住了120万令吉的财物。
另一方面，第1单位3楼为出租房，卧房墙壁及天花板是以三夹板隔离，卧房内设有小厨房，窗口是封闭式，日常用品、衣物及床褥皆都是易燃物，才会导致火势在短时间內迅速蔓延。
第2单位3楼则为民宿，卧房已遭改建，出租于一家4口，相信火患当时4人并无在单位内；第3及第4单位3楼是办事处，放有文件夹及办事工具，皆为易燃物；第5及第6单位为储藏室，供底楼商家放置货物，多数为纸箱，皆为易燃物。

建築材料沒嚴厲管制
違法建設致火勢迅速蔓延
（本报美里7日讯）事发建筑物的建设不当，违反了砂州建筑法令，加上建筑材料没有受到严厉管制，是火势迅速蔓延的原因之一。
美里区罗冰消防与拯救局局长刘保祥指出，消拯员今早前往事发现场观察后，发现各单位墙壁为公用墙，而公用墙没有根据建筑法令规定之下建设，没有建设超越天花板直达屋顶，天花板和屋顶之间留有缝隙。此外，由于第3楼单位通常是充作出租和卧房用途，因此相信在建筑材料方面并没有受到相关单位的严厉管制。
据知，该座于1980年代建竣的3层楼商业店的楼上单位不但没有防火的隔离系统，且所有单位几乎都是公用墙，加上违反了砂州建筑法令，以致火患一发不可收拾，瞬间陷入火海。针对女死者在逃生时从高楼跃下而不慎头部重创身亡，他表示，事发时消拯员还未抵达现场。当然，救人一命，胜造七级浮屠，消拯局在灭火及搜救行动中，也已经尽了最大的努力。

3中輕傷者出院
1人因骨折留醫
（本报美里7日讯）3名伤者已出院，1名伤者因骨折，继续留院观察。
4名伤者包括女死者方秀凤的兄长方豪传（人名译音，24岁）、方秀清（人名译音，26岁）、依丽莎白利沙（20岁，伊班）与亨利（27岁、伊班）。
据悉，4名伤者中，其中2位受轻伤，1名中度受伤，另1名则严重受伤。死者兄长方豪传外层皮肤遭灼伤，目前并无大碍，已出院。
另一名受伤的女子则因骨折，必须留院观察，尚未出院，其他的伤者已出院。
美里消防及消拯局指出，该单位共设有8间卧房，单位的租户也时常更换，其中死者方秀凤、方豪传及方秀清三兄妹入住该处仅1个月余。
当局也相信，在发生火患的当时，仅有5名的受害者受困在内。

秀玲中心火患成議論課題
商家照常開店做生意
（本报美里7日讯）虽昨夜发生严重火患，商家们今日如常开店做生意，更多好奇民众也前往现场向商家们了解当时的情况，议论纷纷。
秀玲商业中心昨夜发生严重火患，3层店屋楼上的6个单位全被烧毁，更有5名男女从3楼窗口跳下欲逃生，其中1名少女因脑袋着地而重创不治，另4人身受轻伤。
消防及消拯局昨夜在4小时的扑灭的行动后，于晚上11时45分成功控制火势。由于火势是从第3楼烧起，底楼的商店并没有受到影响，因此商家们还是入场开店做生意。
昨夜熊熊燃烧的烈火，将第3楼6个单位的物品烧成灰烬，商家最后只能眼睁睁地看着仓库烧成灰烬。今早，商家们纷纷清理店前所留下的灰烬，简单的打扫一番后，开门做生意。
此外，更有许多好奇民众在社交网络或报章上得知有关消息后，特地前往遭烧毁的单位底楼一探究竟，同时也为其中一名因逃生时，脑袋撞及地面而重创不治的少女而感到惋惜。
另一方面，附近商家纷纷赞扬一名在附近工作的目击者，杰里的英勇行为，指他临危不乱，奋不顾身地跑上着火单位尝试破门。惟破门不遂后，他立即寻求毗邻某商家的协助，借用床褥以供受害者跳下时充作垫子。
为了避免类似事故发生，民众也希望当局或商家能重检建筑物的防火系统，以免火患发生造成人命伤亡及殃及池鱼。

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