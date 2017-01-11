以中國大舞台 標準規格呈現 馬中春晚 21日引爆

中国驻古晋总领事付吉军及砂旅游、艺术及文化部助理部长拿督李景胜摄于新闻发布会。

（本报古晋10日讯）配合农历新年到来，即将于本月21日假砂州室内体育馆举办的2017年马中迎春晚会暨中国星光大道冠军演唱会将会以中国大舞台标准规格呈现予民众，亲临现场观赏的民众可亲眼见识宏观的舞台设计及具国际标准音响设备，让在场所有人听出耳油！

是项由北京奥威传媒集团有限公司与古晋鼎昊中原文化传媒有限公司联办的中马迎春晚会，将由8名中国歌手和马来西亚歌手登台演出。

砂旅游、艺术及文化部助理部长拿督李景胜今日在新闻发布会上表示，8名来自中国著名歌手在中国具有非常高的知名度，此次有幸邀请到他们前来砂州为马中迎春晚会呈现精彩演出，肯定会备受中国粉丝关注，进而打响砂拉越州在中国的知名度。 8位歌手中也会有众多的粉丝前来，他们抵达砂拉越古晋后，也会抽空时间，在当地的景点旅游。

“砂旅游局将会为他们安排一系列的旅游活动，从而推广当地的旅游景点。”

他说，随着中国知名电视台在去年前来砂州拍摄纪录片，并在近期于中国播放，相信很快的就能让中国人民对马来西亚砂拉越有所认识。因此，他希望即将登场的春晚，再一次大力获得媒体的宣传，届时必能大力推动砂州旅游业，进军中国市场可谓事半功倍。

他披露，为更有效的让中国观众观赏砂拉越的美，舞台银幕将播放砂州各个旅游胜地的美景影片，如巴哥公园、姆鲁等。

据悉，2016年截至11月份，中国前来砂拉越观光游客人次达3万5千人，相较于2015年的3万人，共增长了16%。

2017中马迎春晚会将于21日晚上7时在砂拉越室内体育馆登场，票券已开始发售。 票券分成外场及内场两区，外场票券售价128令吉、198令吉及238令吉；内场有588令吉、688令吉、788令吉及988令吉。

为方便粉丝购票，主办单位设置两个购票地点，分别在希尔顿酒店及VIVA City购物广场底楼的Charles & Keith柜台，大量购票者可拨打订票热线010-9692222，由组委会安排送票。