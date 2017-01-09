付吉軍：中國文化歷史悠久 書法繪畫重要傳承文物

嘉宾们在古晋中华书画研究会鸡年2017挥春大会上挥春。左起为沈铂斯、付吉军、许庆喜、陈开、古晋中华书画研究会鸡年2017挥春大会总赞助人李仁赵、沈保耀及符祥威。

（本报古晋8日讯）中国驻古晋领事馆总领事付吉军表示，书法及绘画是中国优秀传统文化的重要内容，历史悠久，随着汉字的出现就已开始萌芽，最早可追溯到已有五千多年历史的甲骨文。

他说，为了传承中华文化，古晋中华书画研究会每年都在春节前夕举办挥春大会，为广大书画爱好者提供练习书法和相互学习借鉴的机会，并为大家书写新春春联，增添新年的节日祥和喜庆的氛围，是一种非常有意义的传承中华文化活动。

付吉军是于今早出席古晋中华书画研究会主办，青运砂拉越州分会协办的丁酉2017鸡年挥春大会开幕仪式上，如是指出。

他表示，这项挥春大会举办了好多次，虽然主办当局每次都很辛苦，却很有意义。

他指出，自古以来，书法就被中国教育家和父母作为学习中华文化的基础加以重视，要求子女从小就刻苦练习好书法，并留下了脍炙人口的故事。

“随着历史的发展，书写工具的进步和社会各界对学习保存经史子集、佛教经书等历史典籍的需要，又先后发展出金文、竹简、石鼓文、泰隶、汉隶、魏碑、草书、行书和楷书等不同问题，产生了许多书法大家及闻名天下的作品，如东晋王羲之的《兰亭序》、唐代顔真卿的《祭侄文稿》和北宋苏轼的《寒食帖》等。书法艺术演变发展的历史，也是中国文化发展的历史，历朝历代的社会精英和文人士夫成为传承弘扬书法艺术的主力军。不少著名书法家同时也是政治家、文学家和画家，如宋代的王安石、欧阳修；近现代的书画家张大秋、齐白石和徐悲鸿等。”

他举例，成语“东床快婿”也与书法有关。东晋的大书法家王羲之7岁就开始跟着父亲学字，12岁起又游历名山大川，观察临摹前代书法家的作品，扩展了胸怀，开阔了眼界，书法意境更加深远。传説，东晋太尉郗鉴的女儿才貌双全，郗太尉发誓要为女儿选择一个称心如意郎君，就到当时的丞相王导家物色。王家的子弟听説争先恐后地跑出来，向太尉献殷勤，唯有一个年轻人无动于衷，躺在东院书房的床上出神地观摩碑帖。郗太尉一眼就看上了他，并选他当女婿。“他就是后来创造了‘妍美流便’新字体，被誉为‘天下行书第一’的‘书圣’王羲之。大家所熟知的‘东床快婿’的典故由此而来。”