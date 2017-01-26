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仍不考慮下架爭議書籍 大陸抵制APA飯店

发布于 January 26, 2017
日本APA饭店拒撤否认南京大屠杀书籍，引起大陆官方民间强烈不满。（网络照片）
日本APA饭店拒撤否认南京大屠杀书籍，引起大陆官方民间强烈不满。（网络照片）


（日本东京25日综合电）日本APA连锁饭店拒撤否认南京大屠杀书籍，引起大陆民眾强烈怒火，此事件在官方表态后愈演愈烈。大陆国家旅游局昨日下令境内的旅行社、住宿预约网站，不得进住APA饭店，并撤下相关广告，目前大陆大型旅游网站已无法预约该饭店。
国家旅游局新闻发言人张利忠说，APA饭店拒撤否认南京大屠杀书籍，这种错误做法是对中国游客的公然挑衅，严重违反旅游业基本公德，国家旅游局对此坚决反对。
张利忠表示，事件发生后该局驻日本办事处第一时间向日方提出严正交涉，要求酒店撤除上述书籍。国家旅游局再次呼吁中国访日团组和广大游客，自觉抵制APA饭店的错误做法，不进该饭店消费。
不过，APA饭店经营团队表示，“日本保障言论自由，我们也不打算因为一方的压力而撤回主张”，目前不考虑将此争议的书籍下架。
日本内阁官房副长官萩生田光一今在例行记者会被问到此事，萩生田光说，民间饭店在客房摆放书籍是对顾客服务的一环，政府无意针对检查书籍的内容，也不会评论可不可以摆放书籍一事。

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