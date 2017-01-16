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人聯黨需進行討論 沈桂賢拒就門戶開放發言

发布于 January 16, 2017
德教会紫辉阁在昨日举行的布施活动上为已故前任首长拿督巴丁宜阿德南默哀2分钟。
德教会紫辉阁在昨日举行的布施活动上为已故前任首长拿督巴丁宜阿德南默哀2分钟。


（本报古晋15日讯）针对砂人联党2017年新春门户开放活动的筹备，人联党主席拿督沈桂贤表示，该党人员需要进行讨论，也基于目前还是已故前任首长拿督巴丁宜阿德南的哀悼期，因此他拒绝对新春门户开放活动作多谈。
沈桂贤是今日在砂拉越晋汉省德教会紫辉阁丁酉年农历新春布施活动上受访时，如是表示。已故阿德南于本月11日病逝，为哀悼生前为砂州贡献良多的阿德南，官方和民间展延或取消多个原定近期举行的活动。
较早前，也是砂地方政府部长兼石角区州议员的沈桂贤在会上致辞时向德教会紫辉阁表示，本身将会尽力与紫辉阁配合，一起为社会、人民工作，尤其是不幸群体，除了物质方面，也为他们提供精神上的帮助。
“感谢德教会紫辉阁过去15年对砂州贡献，不仅仅是布施，还有教育和为残障群体装设义肢，这些都是很值得佩服和尊敬的，深具意义的活动。”
他也赞扬，德教会阁员非常团结，每当德教会有任何庆典都会展现团结精神，群策群力，并指那种团结精神值得人们学习。
“如果每个组织都学习德教会的做法，我们不仅会和睦共处，还会更上一层楼。”

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