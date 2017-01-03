人聯若有意戰7國席 應盡早宣佈候選人

每逢大选接近，人联党支持者必走大批上阵，先声夺人。（档案图片）

（本报诗巫2日讯）倘若砂拉越人联党有意在来届大选中出战7个国会议席，即应掌握时机，尽早宣布7个选区的属意候选人，让他们到基层走动，并给予祝福！

砂人联党主席拿督沈桂贤数日前在发表2017年元旦新年献词时强调，2017年可能是国会选举年，而该党将攻打原有的7个国会议席，也初步鉴定部份选区的潜能候选人。

按照砂国阵成员党之间过往达致的选区分配协议，人联党攻打的7个国会议席，分别为古晋、实旦宾、西连、泗里街、诗巫、南兰和美里。

然而，联民党日前也公开宣称，该党想在全砂各个选区争取出线的机会，最起码要争取4个选区，同时也已圈定了南兰及诗巫国会选区的出战人选，且人选不只1个。

有鉴于此，人联党基层党员当前的共同意愿，乃促请党中央尽快宣布7个议席的候选人，让这些潜在候选人能获得党的祝福，以积极走入群众，服务人民。

与此同时，若有关人选未能符合广大民意，党中央也能有充裕时间，替换更具胜算的候选人，并为人联党的出战权争取更大的机会。

该党基层强调，国选即将到来，7个国会选区初步遴选的候选人必须争取曝光机会，才能加强民意，进而为国阵提高在选举中的整体胜算。

另外，这也符合了各个支部早前遵照党中央秘书长拿督陈超耀的来函指示，即初步提呈各别推荐候选人的原意，让党中央有更多机会遴选最适当的候选人，代表国阵出征大选。

他们重申，人联党中央必须从甫落幕的砂拉越州选举中汲取经验和教训，遵从党基层的广大意愿，同时坚决持守党的强硬立场，绝不在出战权的争取上表现懦弱，从而痛失任何1个原有议席的出战权。

据了解，人联党在本届州选举前召开的党代上，一致议决通过捍卫原有的19个州议席出战权，最终该党的代表却无法如愿在其中的7个州议席，披上国阵战袍出征，这也埋下了党基层对中央领导的不满。

人联基层领袖和党员普遍认为，作为党的最高决策机构，党代一致通过的上述议决案最终却无法落实执行，这也显示了党主席拿督沈桂贤未遵照党的章程和意愿行事，且对党该持有的立场不够强硬。

基层引用人民党主席丹斯里占玛欣因为立场坚定绝不退让，最终孙伟瑄无缘代表国阵出战人民党所属的柏拉固州议席为例，强调国阵高层因为了解人联党主席沈桂贤个人存在的立场不够坚持的弱点，最终才导致人联失去7个州选区的出战权。

除此以外，未执行党代一致通过的议决案，失去州选的7个议席出战权，党主席至今不仅未就此课题，对广大基层做出应有的交代，反而归咎乃支部不团结的缘故，更进一步酝酿了党基层的不满情绪。