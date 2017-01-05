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人聯聯民黨議席爭奪 角力戰愈發激烈

发布于 January 5, 2017


（本报诗巫4日讯）砂拉越人联党与联民党的议席争夺，并未因2016年507州选举的落幕而稍歇，随著第14届国会大选的跫音日近，两党之间的角力战愈发激烈！
在国会议席争夺战中，两党的核心区域仍然聚焦在砂中区，而联民党主席拿督斯里黄顺舸早前已率先公布，诗巫、南兰、泗里街及美里为该党最起码的征战选区，且人选都已圈定，这也让该党的潜在候选人隐约浮出了台面。
尽管砂人联党主席拿督沈桂贤亦宣称，将在来届大选中出征原有的7个国会议席，惟根据甫结束的砂州选举中，人联党对出战权所抱持的“疲软”立场，这番言论并不被看好，尤其是对中区议席的争取方面，除非首相纳吉最终“钦点”人联党的战将披甲上阵。
同时值得关注的是，在砂中区数个主要的华裔选民州议席，即巴旺阿山、柏拉旺、武吉阿瑟、都东、马拉端和卢勃区，人联党目前仅仅掌握了马拉端和卢勃区。而在诗巫，人联党在州议会中并未有任何代表。
另一边厢，联民党在本届砂州选举中，除了失意於柏拉旺选区以外，拿督斯里黄顺舸在巴旺阿山区成功守土，而拿督张泰卿也取下了都东区，一圆踏足砂州议会的梦想。
至於诗巫的另2个选区，即柏拉旺与武吉阿瑟，现阶段仍然掌控在行动党的手中。
在缺乏人民代议士与部长高官作为坚强後盾的情况下，砂人联党欲争夺南兰和诗巫2个国会选区，显然具有一定的难度。因为根据过往国阵在遴选候选人的机制上，当地议员的政治倾向和立场，往往能够发挥关键性的作用。
相对的，由于砂人联党已经掌控了马拉端区及卢勃区，因此该党在泗里街国席出战权的争取上，就显得较为容易。同样的，人联党在美里也拥有2个州议员及助理部长，若欲取得国会议席出战权，也具有同样的优势。
无论如何，随著国会大选日愈逼近，人联与联民两党之间的议席之争，将会日形剧烈，从两党最高层领导至基层党员，均将进行全面的强硬对碰，以力争最後的出线权。
在这场出战权的争夺战中，无庸置疑的，首相拿督斯里纳吉对国阵成员党的态度、国阵的原则及候选人的胜算等因素，也须一一考虑，否则将极易出现“差之毫厘，缪以千里”的致命伤！

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