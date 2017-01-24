首页 新闻 大视野 人工智慧救命 準確率達80％ 能預測心臟病患何時會死

人工智慧救命 準確率達80％ 能預測心臟病患何時會死

发布于 January 24, 2017
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（英国23日讯）英国科学家发表最新研究，称可以用人工智慧预测心脏病人何时会死亡，借此供医生选择最适当的治疗方式。该研究指出，人工智慧软体测量患者心跳数据，并综合患者过去8年的健康状况，就可分析出那些情况下患者会死亡，且预测患者1年后仍存活的准确率为80%。
英国医学研究委员会伦敦医学研究所的研究小组表示，人工智慧软体能够透过分析血液检查和心脏扫描结果，提早发现心脏衰竭的迹象，这项新技术能帮助医生治疗病患，拯救更多生命。
研究小组透过研究“肺高压”患者，得出这项成果，并刊登在《影像诊断学》期刊。据悉，肺部内血压升高会破坏部分心脏，约有3分之1的患者在确诊后5年内死亡。
现有的治疗方法包含药物注射、肺移植等，但医生必须先知道患者还能存活多久，方便选择最适当的治疗方式。对此，研究小组在人工智慧程式中输入256名心脏病患者的心脏核磁共振及血液检查结果，且人工智慧针对患者每一次心跳，都测量了3万个不同点的运动情况，并综合患者8年来的健康纪录，就能判断出哪些异常情况下患者会死亡。
人工智慧能够预测患者未来5年内的生存情况，且预测患者1年后仍存活的准确度高达80%，同一项目若是由传统方式预测，准确率则为60%。研究人员认为，这项科技有助医生拟订具体的治疗方式，科学家还希望，未来将此技术用于不同类型的心脏疾病，例如心肌疾病的患者。

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