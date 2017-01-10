交易達一定數額豁免關稅 政府欲設數碼自貿區

IJM总执行长兼董事经理拿督孙兴存（左2）向黄家泉（中）讲解马中关丹产业园区的模型，以让他了解园区内的作业内容。左起旺哈斯米、周小溪与哲巴星甘艾萨。

（吉隆坡9日讯）第二国际贸易及工业部长拿督斯里黄家泉透露，政府正打造“数码自由贸易区”，让消费者未来在该贸易区内交易达一定数额可豁免全部关税。

他指出，尽管全球许多国家已在相互签署自由贸易协议（FTA），惟政府认为与他国签署自由贸易协议的效用仍有限，因此为了进一步延伸，让全球各个国家在未签署这项协议下，也都能够享有豁免关税的机制，政府计划推出“数码自由贸易区”（Digital Free Trade Zone）。

“为了进一步达到消除贸易壁垒（如货物税、进口关税与贸易配额等）的效果，政府有意打造‘数码自由贸易区’，而这是一个全新的概念。”

“如果消费者在这个贸易区内交易可享有免税的优惠，当然这也有一些限制，如交易额须达到一定的款项。”

他解释，政府欲打造这个贸易区的原因是，我国不能只是坐等与他国签署自由贸易协议，因世界不断地在进步，唯有想出更多新的点子，才能够致使国家进步发展。

“倘若我们只是空等与他国签署自由贸易协议，那可能就会面对一些问题，如泛太平洋伙伴关系协议（TPPA）迟迟未定案的窘境。”

“只要我们打造‘数码自由贸易区’后，即使我国未与一些国家签署自由贸易协议，仍可以豁免关税。”

黄家泉也是马华总秘书，他今早是在为马中关丹产业园区（MCKIP）吉隆坡办事处开幕后，向媒体这么表示。

他也说，政府只是开拓“数码自由贸易区”，并不会插手贸易区内的商贸往来，全部的交易与商机皆放手给贸易区内的商人自理。

询及哪些国家将共同参与“数码自由贸易区”，黄家泉则表示，政府并不会设限，意味着该贸易区是开放给全球各个国家。

“肃贪与挽回投资者信心是两码子事！”

近期，反贪污委员会积极打击贪污，令外界质疑政府是否以大力肃贪的举动，来挽回外国投资者对我国的信心，惟第二国际贸易及工业部长拿督斯里黄家泉表示，打击贪污与挽回投资者对我国的信心是两码子的事。

“肃贪和挽回投资者的信心是两码子的事，并不能相提并论。众所周知，反贪会一直以来都有在进行打贪行动，因此并不能说政府为了吸引投资者来我国投资，才积极打贪，这是不对的。”

黄家泉今早是在为马中关丹产业园区（MCKIP）吉隆坡办事处开幕后，受询有关反贪会近期积极打贪的原因，做出这项回应。

他也说，尽管他本身对过去两周发生的高官涉贪遭逮捕的事件感到难过，惟为了避免“老鼠屎”毁了国家形象，打贪行动是不得不做的。

“无论如何，我希望这几件事能尽快解决，并且未来不再发生类似事件，因这涉及公众资金，也进一步毁损了国家形象。”

“倘若国家形象受损，无疑也会造成投资者对在我国进行投资失去信心。”