亞洲藝術團訪演 16日演出即起索票

（本报古晋4日讯）“丁酉”（鸡）年已近在眉睫，为延续马中两国友好发展，中国海外交流协会将组派一个约40人规模的亚洲艺术团访演，促进中国与砂拉越州的文化友好交流，同时以主题“文化中国。四海同春”贺新春。

是项演出主办单位是由中国海外交流协会，支持单位为中国驻古晋总领事馆，而承办单位则是晋汉连省华总。

按往年同性质的访演团的演出，每场爆满、座无虚席，演出成果深获嘉评，乃市民翘首以待的春节活动之一。

承办单位已择定即日起，每周一至周五上午9时至中午12时，下午2时至4时，及周六上午9时至中午12时，假晋汉连省华人社团总会位于古晋朋岭路City Square新会所二楼办事处，公开让公众人士免费索票。

演出场地只能容纳两千人，每人限2张，先到先得，发完为止，惟不接受电话订票。对上述活动有兴趣市

民，请尽早前往华总会所索票，以免向隅。

这项演出的日期落在1月16日（星期一）晚上7时，地点在古晋帝宫酒店5楼。

担任此次演出重任的艺术团，乃四川大木偶剧院。该剧院是中国国家级非物质文化遗产，即《川北大木偶戏》的唯一传承单位。此番演出包括人偶歌舞、木偶歌舞、大木偶特技、柔术、武术、变脸、穿插歌唱、川剧小品等多个单独的节目综合演艺成一台晚会，适合各层次观众的欣赏和要求。

中国四川大木偶是世界稀有剧种。四川省大木偶剧院是中国国家级非物质文化遗产—川北大木偶戏的唯一传承单位。

四川省大木偶剧院2009年被国家文化部、人力资源和社会保障部表彰为“全国文化系统先进集体”，同年国家商务部、文化部、国家广电总局、国家新闻出版总署授予“国家文化出口重点项目”。

中华人民共和国驻古晋总领馆正式委托晋汉连省华人社团总会承办上述文艺演出，负责协助访演全程事项。

承办单位已组织工委会由晋汉连省华人社团总会副会长本曼查高伟宁先生主导工委会，正紧锣密鼓筹划，并与总领馆互动合作，包括场地，住宿，膳食及参观访问等安排，以促使访演团能有一个安全演绎环境，超水准的演出，满足观众视，听感的一流演艺，为本市市民春节期间一大喜事。

以下为筹委会阵容：

大会名誉顾问： 付吉军总领事、周启明博士

大会顾问： 蔡子今、黄张金发、刘金荣

大会主席：拿督黄良杰

顾问：王长福、陈日枝、刘贵梦、郑文新、翁岳春、李益石、陈楚燕、 刘天金、甲必丹刘金昇、赖招良

、拿督沈瑞永、拿督斯里蔡展文、陈国就、林吴碧祥

合作媒体：联合日报、星洲日报、国际时报、诗华日报、The Borneo Post、New Sarawak Tribune

合作电台：Red FM, Tea FM

总策划：本曼查高伟宁

秘书 ：林亚德 （演出准证、通关、票务）

副秘书：黄长船 （场地）

副秘书：田松茂 （参观访问）

财政 ：拿督余志豪 （征求赞助）

副财政：陈月华、甲必丹拿督刘思乐（征求赞助）

协调：锺名宝、沈象文

宣传：甲必丹田志和、张慧娇

场地布置/背景/座位/音响/灯光主任：周运华

委员：甲必丹李明心、陈贻贤

参观访问主任：林吴鸿任

委员：陈聪博、陈鸿愿、周暐强

演出/舞台协调

前台：陈国璋、何东兴、吴俚葙

委员：李金俊、陈德明

后台：谢维光、甲必丹黄赛莺、王振航、黄国维

委员：温君汉、陈力荣

接待（机场）：林学定、陈方浩、李金俊、青年团团委

演出地点：刘梅娇、刘群娥、陈桂叶、妇女组组委

礼宾

主宾席：张忠益、陈文禧、唐才茗

观众席：张光福、蓝里安、李文朥、蔡勇顺

纪念品/襟花：吴桂兰、罗绍凤

住宿/交通/参观与访问主任：林学定

委员：青年团团委

膳食主任：刘梅娇

委员：妇女组组委

摄影/录影：张慧娇

司仪：陈贻贤、郑姝萍

委员：吴泽源、刘世栋、陈瑞明、洪清文、刘少平、温德新、本曼查刘伟勤、徐玉华、黄可仲、温金远、蔡

元光、沈天来、黄文祥、天猛公余家踔、本固鲁林应发、黄仁瑞、卢少奎、林宗利、梁柏就、刘锦卫、刘潮

俊、何健赞、杨金榜、李志明、郭俊杰、蔡明宝、李挺闻、拿督李捷、邓水德。