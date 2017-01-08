丹那布迪診所基設待改善 人聯允反映問題

（本报古晋7日讯）丹那布迪政府诊所许多基本设施有待改善及提升，并于今日向砂人联党寻求协助，希望问题能够早日获得解决。

据悉，该诊所许多设施都不完善，其中包括诊所狭窄无法容纳一天约500位病人的流量、诊所轮椅损坏破旧不堪、屋顶漏水、大型医疗仪器没地方摆放等等。

今日，砂人联党青年团总团长陈开、青年总团宣教兼朋岭支团秘书符祥威及公共投诉局主任叶耀星齐齐前往该诊所了解详情，并称将会尽快想办法，解决该诊所所面对的问题。

该诊所医疗负责人洁妮迈克透露，该诊所所面对的问题都有向有关单位反映，惟，这些申请手续需要时间去进行。

她指出，该诊所目前只有一个门口，进出都是使用该大门，因此，希望能够再开多一个门松缓当前的交通情况。

她进一步指出，除了门口之外，该诊所也面对地方狭窄无法容纳更多病人的情况，目前该诊所每日约有500位病人，以该诊所目前所仅有的资源及地方，并不足以应付。

鉴于此，她希望，能够重新整顿该诊所，腾空更多位子改善目前的状况。

同时，医生看病房间不够也是该诊所面对的问题之一，目前该诊所一间房间内就有三个医生同时进行看诊，不仅地方狭窄，也会让病人觉得没有隐私。

鉴于此，符祥威承诺，会将该诊所面对的问题与有关单位进行接洽，以期更快更好的解决，让民众拥有更好的地方接受医疗。

他直言，虽然政府诊所面对的问题不是一日两日就可以解决的，可以逐步去解决，不过，有些问题却需要立刻解决，包括该诊所目前只有一辆救护车。

他承诺，会尽快向办法解决这些问题。